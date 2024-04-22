ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 22.04.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/34 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, SEYHAN İlçesi, KURTULUŞ M. 1559 Ada 870 Parselde tapuya kayıtlı;

BODRUM Kat/-/ 1 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda:16/2200)

BODRUM Kat/-/ 2 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda:18/2200)

BODRUM Kat/-/ 3 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda:20/2200)

BODRUM Kat/-/ 4 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda:14/2200)

BODRUM Kat/-/ 5 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda:12/2200)

BODRUM Kat/-/11 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda:14/2200)

BODRUM Kat/-/12 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda: 7/2200)

BODRUM Kat/-/13 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda: 9/2200)

BODRUM Kat/-/14 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda: 9/2200)

BODRUM Kat/-/15 B.B.no.lu DEPO (Arsa pay/Payda: 9/2200) niteliğindeki taşınmazlar tam hisseyle (1/1) borçlu adınakayıtlıdır. Ana Taş.Yüzölçüm: 1.708,00

Bilirkişi raporu ile "taşınmazlar birlikte kullanılmakta olup, tek başına satışları zor olacağından birlikte ve aynı şahısa satılması uygun olacağı öngörülmektedir." tespit edildiğinden ve bu nedenle taşınmazların ayrı kullanım ve satış imkanının bulunmamakta olduğu tespit edilmiş olduğundan ve "...... arasındafiili ve ekonomik bütünlük bulunduğuna göre birlikte satılmaları zorunludur." yönündeki yüksek Yargı kararları gereğince ADANA İli, SEYHAN İlçesi, KURTULUŞ M. 1559 Ada 870 Parselde 1,2,3,4,5,11,12,13,14 ve 15 B.B.no.lu taşınmazlarıntek ilanda satışınınyapılmasına karar verilmiştir.

ANA TAŞINMAZ ÖZELLİK:

Ana gayrimenkul 1.708,00 m2 lik arsa üzerinde tek blok olarak inşa edilmiş olup, bina bodrum+zemin+4 normal katlı binadan oluşmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın dış cephesi gri beyaz tonlarında boyalı zemin kattan girişin sağlandığı apartman giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir profil olan merdiven basamakları mozaik kaplama olan yaklaşık 44 yaşındaki 3A yapı sınıfında inşa edilmiş bir yapı bulunmaktadır. Taşınmaz ile ilgili Seyhan Belediyesinde yapılan incelemede, taşınmaza ait 23.03.1979 tarih 1/33 nolu ilk ruhsat olup, yapı kullanma izin belgesi olmadığı öğrenilmiştir.

BAĞIMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ

Bodrum Kat 1 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 31 m2, brüt 36m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 2 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 35 m2, brüt 41m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 3 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 37 m2, brüt 43m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 4 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 24 m2, brüt 28m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 5 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 22 m2, brüt 25m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 11 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 26 m2, brüt 30m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 12 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 13 m2, brüt 15m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 13 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 17 m2, brüt 20m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 14 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 18 m2, brüt 21m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

Bodrum Kat 15 nolu depo mevcut bina girişine göre bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesinde, tek hacimden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede ve projesine göre net 15 m2, brüt 18m2 alana sahiptir. Diğer taşınmazlar ile birlikte kullanılmaktadır.

** Taşınmazların zeminleri seramik kaplı duvarları sıva üzeri badana boya ile kaplıdır. Kapıları panel kapı olup, birlikte kullanılmaktadırlar.

*-Dava konusu parsel tapu kayıtlarında her ne kadar arsa olarak gözüksede yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde Bodrum kat+ Zemin Kat + 4 Normal katlı olmak üzere toplam 6 Katlı betonarme bina bulunduğu tespit edilmiştir. Binanın İçi ve Dışı sıvalı ve boyalı, Asansörsüz konumdadır. Bina yaklaşık 40-45 yıllıktır. Davaya konu bağımsız bölümler Binanın Güney cephesinde ve Bodrum katta bulunmaktadır. Bağımsız bölümler arasında bulunan Ara bölme duvarlarının sökülmüş olduğu ve bir bağımsız bölüm olarak kullanıldığı ve restaurant olarak kullanıldığı (Fotoğrafta görülmektedir.) tespit edilmiştir. Bağımsız bölüm Brüt alanları dava dosyası içerisinde bulunan bilirkişi raporundaki ölçülerden alınmıştır.

*-Taşınmazın değerine etki eden unsurlar:

Olumlu unsurlar; Dava konusu taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden yararlanması, ulaşım sorununun olmaması imar parseli olması imarda E=2.40 yoğunluklu yapı adasında olması inşaat yapımına elverişli bir alanda olması, çevresinin tamamen imarlı yapılaşma olması, şehir merkezine çok yakın ve şehrin en eski imarlı yapılaşmasının bulunduğu bölge konumunda olması, Büyükşehir Belediye binasına çok yakın olması, bu bölgedeki binaların zemin katlarının tamamen işyeri, normal katların muayenehane olarak işlem görmesi, şinasi efendi caddesine cepheli ve doğusunda olması Ziyapaşa bulvarının 62 metre batısında olması, Atatürk caddesinin 163 metre batısında olması cevdet yurdakul caddesinin TCDD 6.bölge müdürlüğü binasının ve PTT bölge binasına, öğretmenevi binasına çok yakın ortalama 350 metre güneyinde olması, taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.

Olumsuz unsurlar; Bağımsız bölümlerin Depo niteliğinde olması ve Bodrum katta olması taşınmazın yaklaşık 40 yıllık olması değerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Açık Adres: Kurtuluş Mah. Şinasi Efendi Sokak No. 12/1 Daire B1 Seyhan Adana

İmar Durumu: S eyhan Belediyesi Emlak Müdürlüğü 05/12/2023 tarih ve 91914 sayılı imar çapı ile "E=2.40 YOĞUNLUKLU TİCARET+KONUT ALANI MAKS TAKS =0.60 Kısmen İmar Yolu -- Adana 3.İd.Mah.si 2023/1333 sa.kararı ile planda yür.dur.vardır" "Belediyemiz kayıtlarında söz konusu parsele ilişkin 23.3.1979 tarih 1/33 sayılı ruhsat kaydı bulunmaktadır." bildirilmiştir.

Kıymeti: 4.538.479,15 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazlar tapu takyidatındaki gibidir. 17/10/2007-25765 yevmiye sayılı "AT Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler." beyanı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/06/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 13/06/2024 - 13:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2024 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.