ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/381 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/381 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Çarkıpare Mahallesi , 271 Ada No , 4 Parsel No , 1.544,21 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge "YAPI YASAKLI ALAN", 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilmiş olup 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Danıştay 6. Daire 22.03.2021 tarih ve 2019/197 E 2021/14191 Karar sayılı kararaıyla İmar Uygulaması İptal edilmiştir. Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parselin doğusu henüz açılmamış imar yoluna, batı ve güney yönlerde park, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel köşe parsel konumundadır. İmar uygulaması iptal edilmiştir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyette arsa olupparsel sınırlarını belirleyici bir unsur yer almamaktadır.Sarıçam Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmaz boş arsa olup üzerinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje vb. yasal evraka rastlanılmamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerlemesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar için açılmış herhangi bir arşiv dosyası tespit edilmemiştir.

Adresi : Çarkıpare Mahallesi 271 Ada 4 ParselSarıçam/ ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.30, E: 1.60, Yençok:45 metre yapılaşma koşullarına sahip olduğu ancak YAPI YASAKLI ALAN, 13.09.2006 tarih ve 2006/10966

Kıymeti : 18.530.520,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Menekşe Mahallesi , 16264 Ada No , 9 Parsel No , 2.382,56 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge "YAPI YASAKLI ALAN", 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilmiş olup 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Danıştay 6. Daire 22.03.2021 tarih ve 2019/197 E 2021/14191 Karar sayılı kararaıyla İmar Uygulaması İptal edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin yakın çevresinde kısmen yapılaşma aşamasında ve genel olarak düşük katlı müstakil tarzda villa tipi inşa edilmiş olan konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır.Kıymet taktirine konu taşınmaz Adana ili sarıçam İlçesi Menekşe Köyü 16264 Ada 9 parselde bulunan tripleks mesken için Sarıçam Belediyesinde Sarıçam Belediyesi imar Müdürlüğü arşivinde taşınmaza ait yasal evrak, Yapı kullanma izin belgesinin, Mimari projesinin ve diğer belgelerinin bulunmadığını, taşınmaza ait dosya olmadığı bildirilmiştir. Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parsel doğu ve kuzey yönlerinden imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Ancak imar yolları henüz açılmamaıştır. Parsel köşe parseldir. Kuzey cephesi 8 metre batı cephesi 15 metre imar yollarına cepheli olup Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle 4/B yapı grubunda inşaa edilmiş bir adet zemin + 2 normal kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşan tripleks villa, 4/A yapı grubunda inşaa edilmiş 1 adet havuz, 3/A yapı grubunda inşaa edilmiş 1 adet kapalı garaj ve 1 adet güvenlik kulübesi bulunmaktadır.

Villa ; Tarafımıza gösterilen taşınmaz yerinde zemin katta; antre, wc, salon,3 adet oda, mutfak, Asansör ve balkon bölümlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 410 m² kullanım alanına, 1. normal katı;Antre, hol, merdiven sahanlığı, Yatak odası, 5 oda ve balkon bölümlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 430 m² kullanım alanına,, 2. Normal katı; antre, hol, merdiven sahanlığı, Yatak odası, 4 oda, sauna, Türk hamamı ve balkon bölümlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 410 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz toplamda 1.170,00 m² kullanım alanına sahiptir.Salon, oda zeminleri laminat parke kaplı, duvarları saten, tavanları ise plastik boyalıdır. Antre, mutfak bölümlerinde zeminler seramik, duvarlar saten boyalı, tavan ise plastik boyalıdır.Islak hacimlerin zeminleri seramik, duvarları fayans kaplı, tavanlar ise plastik boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, dolapları ise ahşaptır. Banyo, Türk Hamamı ve sauna vitrifiye ve ekipmanları tamdır. Giriş kapısı çelik kapı olup mermer kaplı merdiven basamaklı yüksek giriştir. iç kapı doğramaları birinci sınıf ahşap, pencere doğramaları ise birinci sınıf ahşap doğramadır. Isınma taban ısıtmalı şömine ile sağlanmaktadır. Taşınmaz lüx bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.

Havuz: Yerinde yapılan incelemede yaklaşık 150 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın bahçe bölümünde yer alan açık yüzme havuzu betonarme yapıda 4/A yapı grubunda olup seramik kaplama ile tamamlanmıştır. Havuz çevresi kaymaz zemin malzemesi ve andezitle kaplanmış, güvenlik ve aydınlatma elemanlarıyla desteklenmiştir. Bakımlı ve kullanıma elverişli durumdadır.

Çevre Düzeni; Yerinde yapılan incelemede Taşınmazın bulunduğu parsel genel olarak düzenli ve bakımlı bir çevre düzenine sahiptir. Bahçe alanları peyzaj mimarisi doğrultusunda çim, süs bitkileri ve çeşitli ağaç türleriyle donatılm

Adresi : Menekşe Mahallesi 16264 Ada 9 ParselSarıçam/ ADANA

İmar Durumu:İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.20, E: 0,40, 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip olduğu ancak YAPI YASAKLI ALAN, 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı

Kıymeti : 75.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:17

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adana İli , Sarıçam İlçesi , Menekşe Mahallesi , 16336 Ada No , 5 Parsel No , 1.677,43 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge "YAPI YASAKLI ALAN", 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilmiş olup 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Danıştay 6. Daire 22.03.2021 tarih ve 2019/197 E 2021/14191 Karar sayılı kararaıyla İmar Uygulaması İptal edilmiştir.Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parsel doğu, batı ve güneyden henüz açılmamış imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel köşe parsel konumundadır. İmar uygulaması iptal edilmiştir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyette arsa olupparsel sınırlarını belirleyici bir unsur yer almamaktadır. Sarıçam Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmaz boş arsa olup üzerinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje vb. yasal evraka rastlanılmamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerlemesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar için açılmış herhangi bir arşiv dosyası tespit edilmemiştir.

Adresi : Menekşe Mahallesi 16336 Ada 5 Parsel Sarıçam/ ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.20, E: 0,40, 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip olduğu ancak YAPI YASAKLI ALAN, 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı

Kıymeti : 10.903.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:17

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Menekşe Mahallesi , 16337 Ada No , 3 Parsel No , 5.624,01 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge "YAPI YASAKLI ALAN", 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilmiş olup 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Danıştay 6. Daire 22.03.2021 tarih ve 2019/197 E 2021/14191 Karar sayılı kararaıyla İmar Uygulaması İptal edilmiştir. Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parsel doğu, batı ve güneyden henüz açılmamış imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel köşe parsel konumundadır. İmar uygulaması iptal edilmiştir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyette arsa olupparsel sınırlarını belirleyici bir unsur yer almamaktadır.Sarıçam Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmaz boş arsa olup üzerinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje vb. yasal evraka rastlanılmamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerlemesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar için açılmış herhangi bir arşiv dosyası tespit edilmemiştir.

Adresi : Menekşe Mahallesi 16337 Ada 3 Parsel Sarıçam/ ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı,Ayrık Nizam, Taks: 0.20, E: 0,40, 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip olduğu ancak YAPI YASAKLI ALAN, 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı

Kıymeti : 36.556.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Menekşe Mahallesi , 16275 Ada No , 4 Parsel No , 5.903,00 m2 alanlı arsa vasfındakitaşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge "YAPI YASAKLI ALAN", 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak ilan edilmiş olup 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Danıştay 6. Daire 22.03.2021 tarih ve 2019/197 E 2021/14191 Karar sayılı kararaıyla İmar Uygulaması İptal edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin yakın çevresinde kısmen yapılaşma aşamasında ve genel olarak düşük katlı müstakil tarzda inşa edilmiş olan konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Bölgede imar yolları henüz tam olarak açılmamış vaziyettedir. Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parsel doğu, batı ve güneyden henüz açılmamış imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel köşe parsel konumundadır. İmar uygulaması iptal edilmiştir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyette arsa olupparsel sınırlarını belirleyici bir unsur yer almamaktadır. Sarıçam Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmaz boş arsa olup üzerinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje vb. yasal evraka rastlanılmamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerlemesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar için açılmış herhangi bir arşiv dosyası tespit edilmemiştir.

Adresi : Menekşe Mahallesi 16275 Ada 4 Parsel Sarıçam/ ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.20, E: 0,40, 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip olduğu ancak YAPI YASAKLI ALAN, 13.09.2006 tarih ve 2006/10966 sayılı

Kıymeti : 38.370.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:34

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Boynuyoğun Mahallesi , 158 Ada No , 4 Parsel No , 2.481,00 m2 alanlı arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge kısmen yapılaşma aşamasında ve genel olarak site ve çok katlı bina tarzda inşa edilmiş olan konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Yapılaşmanın olmadığı yerler boş arsa vasfındadır. Bölge alt yapısı tamamlanmamış olup kamu hizmetlerinden istifade yeterli değildir.Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parsel doğu ve batı yönlerinde imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel köşe parsel konumundadır. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyette arsa olupparsel sınırlarını belirleyici bir unsur yer almamaktadır.Sarıçam Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmazlar boş arsa olup üzerlerinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje vb. yasal evraka rastlanılmamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerlemesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar için açılmış herhangi bir arşiv dosyası tespit edilmemiştir.

Adresi : Boynuyoğun Mahallesi 158 Ada 4 Parsel Sarıçam/ ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.40, E: 1,60, Yençok: 31,75 ve 1.000 m² parsel şartı olup yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 32.563.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:08

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Sarıçam İlçesi , Müminli Mahallesi , 13069 Ada No , 3 Parsel No , 1.801,49 m2 alanlı , (Eski Parsel No: 131 arsa vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Bölgede imar yolları henüz tam olarak açılmamış vaziyettedir. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Yapılaşmanın olmadığı yerler boş arsa vasfındadır. Parsel topoğrafik olarak düzgün bir forma ve dikdörtgen benzeri bir şekle sahiptir. Parsel Doğudan ve Güneyden henüz açılmamış imar yoluna diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel köşe parsel konumundadır. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta, boş vaziyette arsa olupparsel sınırlarını belirleyici bir unsur yer almamaktadır. Sarıçam Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmazlar boş arsa olup üzerlerinde taşınmaza ait herhangi bir yapı ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje vb. yasal evraka rastlanılmamıştır. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerlemesi yapılan taşınmazlar üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazlar için açılmış herhangi bir arşiv dosyası tespit edilmemiştir.

Adresi : Müminli Mahallesi Müminli Mevkii 13069 Ada 3 Parsel Sarıçam/ ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Konut Alanı, Ayrık Nizam, Taks: 0.30, E: 0,60 yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 3.153.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.