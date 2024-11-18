AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 2 (iki) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık artırma) usulü ile 04/12/2024 tarihinde Saat:14.00’da Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar takip edilerek satılacaktır.

S.NO MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m²) VASFI MUHAMMEN BEDELİ - TL GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - TL 1- Selçuklu 1541 1 685.66 Arsa 9.599.240,00- 287.977,20- 2- Selçuklu 1535 6 467.36 Arsa 6.543.040,00- 196.291,20-





02-) İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Selçuklu Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 04/12/2024 saat: 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

03-) Satış İhalesine Katılacak Olanlar:

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (? 500,00-)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.