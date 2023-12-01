AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ'NDEN İFLASIN AÇILDIĞINA İLİŞKİN İLAN 

2023/1 İFLAS

MÜFLİS : AYDIN AKSOY İNŞAAT YAP-SAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1150829028Vergi No'lu,

Sıtkiye Mahallesi 708 Sokak Aydın Aksoy Apt. Ağrı Merkez/ AĞRI

Yukarıda bilgileri yazılı şirketin Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/443 Esas 2023/278 Karar sayılı ilamı ile 07/06/2023 günü saat 09.18itibariyle iflasına, karar verilmiştir.

İc.İf.K.nun 166. Maddesi uyarınca bilgi edinilmesi tebliğ ve ilan olunur.

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