AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. AĞRI İCRA DAİRESİ'NDEN İFLASIN AÇILDIĞINA İLİŞKİN İLAN
2023/1 İFLAS
MÜFLİS : AYDIN AKSOY İNŞAAT YAP-SAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON UNLU MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1150829028Vergi No'lu,
Sıtkiye Mahallesi 708 Sokak Aydın Aksoy Apt. Ağrı Merkez/ AĞRI
Yukarıda bilgileri yazılı şirketin Ağrı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/443 Esas 2023/278 Karar sayılı ilamı ile 07/06/2023 günü saat 09.18itibariyle iflasına, karar verilmiştir.
İc.İf.K.nun 166. Maddesi uyarınca bilgi edinilmesi tebliğ ve ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01942507