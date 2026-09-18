ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/43 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalılar Ahmet AY, Emine AY, Emine KURT, Fadime KOCABAŞ, Hakkı AY, Musa AY, Mustafa AY, Selver DOĞAN, Ümmü GÜNEŞ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Akpınar Mahallesi 234 ada 45 parsel (if:74) nolu 339,74 m² yüz ölçümü taşınmazın 86,22 m²'lik kısmının (582 ada, 9 parsel)kamulaştırılması,

2026/44 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Mehmet KUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Akpınar Mahallesi 228 ada 12 parsel nolu 253,85 m² yüzölçümlü sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılması,

2026/45 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalılar Abdullah BEDİR, Fatma ERKAN, Fikri BEDİR, Kahraman BEDİR, Mahmut BEDİR, Mehmet BEDİR, Şahinde BEDİR, Teslime KAR aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 46 parsel (if:105) nolu 335,00 m² yüz ölçümü taşınmazın 51,35 m²'lik kısmının kamulaştırılması,

2026/46 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalılar Fevzi DAĞ, Hasan DAĞ, Osman DAĞ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 134 ada 17 parsel nolu (if:53 parsel) 95,50 m² yüzölçümlü taşınmazın44,81 m² kısmının kamulaştırılması,

2026/47 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Abdullah DAĞ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 134 ada 19 parsel (if:57 parsel) nolu 181,80 m² yüz ölçümü taşınmazın 80,08 m²'lik kısmının kamulaştırılması,

2026/48 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Hatice KURT aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 42 parsel nolu 218,60 m² yüzölçümlü sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılması,

2026/49 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Mehmet DURMAZ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 139 ada 39 parsel (if:241 parsel) nolu 973,20 m² yüz ölçümü taşınmazın 129,57 m²'lik kısmının ( if:782 ada, 53 parsel) kamulaştırılması,

2026/50 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Ayşe AY aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 139 ada 48 parsel nolu (if:251 parsel) 1.178,10 m² yüzölçümlü taşınmazın 86,11 m²'lik kısmının (if:782 ada 53 parsel) kamulaştırılması,

2026/51 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Fatih YILDIZ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 44 parsel nolu (if:101 parsel)172,10 m² yüz ölçümü taşınmazın 102,59 m²'lik kısmının kamulaştırılması,

2026/52 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Mehmet KOCAOĞLU aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 34 parsel nolu 77,90 m² yüzölçümlü tamamının kamulaştırılması,

2026/53 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Mahmut SARPKAYA aleyhine, dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 68 parsel nolu (if:111 parsel)208,83 m² yüz ölçümü taşınmazın 60,02 m²'lik kısmının kamulaştırılması,

2026/54 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ileDavalılar İlyas ÇOLAK, İsmail DAVŞAN, Şerife KARAÇORA aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 122 ada 8 parsel nolu 813,20 m² yüzölçümlü taşınmazın 117,72 m² kısmının (if:769 ada 4 parsel) kamulaştırılması,

2026/55 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Saffet ÖZEN aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 33 parsel nolu (if:97 parsel) 484,60 m² yüz ölçümü taşınmazın 45,84 m²'lik kısmının kamulaştırılması,

2026/56 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalılar Alaattin GELGET, Ali GELGET, Ali YILDIZ, Ayşe ŞİMŞEK, Emine AVCI, Fadime GÖK, Hatice SARIGÜL, Mustafa YILDIZ, Osman GELGET, Reşat YILDIZ, Sebahattin GELGET, Yasin YILDIZ aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 139 ada 47 parsel nolu (if:249 parsel) 633,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 61,31 m² kısmının kamulaştırılması,

2026/57 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalılar Abdulkadir ATAŞ, Abdullah ATAŞ, Adem ATAŞ, Ali ATAŞ, Ali ÜSTÜNKAYA, Ali YALÇINKAYA, Ayşe ŞAFAK, Cennet ÇATAK, Cennet GÜNEŞ, Cennet GÜNEŞ, Döndü DEMİR, Dudu ATAŞ, Emine GÖK, Fatma AY, Fatma YILDIZ, Gülnaz ATAŞ, Güner KURAN, Halil İbrahim ATAŞ, Hasan ATAŞ, Hasan ÇETİNKAYA, Hasan Hüseyin ATAŞ, Hasibe KAÇAR, Latife ATICI, Mehmet ATAŞ, Mehmet ATAŞ, Mehmet ATAŞ, Mehmet ATAŞ, Mehmet ÜSTÜNKAYA, Muhammer ATAŞ, Mustafa ATAŞ, Nazmiye ŞAHİN, Nezihe AŞIK, Nuray GÜNEŞ, Nurcan GÖRDEBİL, Nurdan ATEŞ, Sudi ATAŞ, Veli ÜSTÜNKAYA, Yadiğar ARIKA, Yusuf ÜSTÜNKAYA, Yüksel ATAŞ, Zekiye ATAŞ, Zeynep GÜNEŞ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 123 ada 12 parsel nolu513,90 m² yüz ölçümü taşınmazın 134,10 m²'lik kısmının (if: 770 ada, 17 parsel)kamulaştırılması,

2026/63 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Hüseyin GÖKÇE aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Akpınar Mahallesi 233 ada 20 parsel, (if:72) nolu 232,70 m² yüzölçümlü taşınmazın 61,01 m²'lik kısmının kamulaştırılması,

2026/64 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Hatice ATAŞ aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Akpınar Mahallesi 228 ada 16 parsel, (if:246) nolu 230,30 m²yüzölçümlü sayılı taşınmazın 126,14 m² kısmının kamulaştırılması,

2026/65 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Mehmet ATEŞ aleyhine dava konusu Adana ili Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 133 ada 5 parsel, (if:95) nolu 376,40 m² yüzölçümlü taşınmazın 123,26 m²'likkısmının kamulaştırılması,

2026/69 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Havva KOYUN aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Başpınar Mahallesi 123 ada 5 parsel nolu (if:33 parsel) 384,10 m² sayılı taşınmazın 183,49 m² kısmının kamulaştırılması,

2026/96 ESAS; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile Davalı Cennet YILDIZ aleyhine dava konusu Adana İli Aladağ İlçesi Akpınar Mahallesi 227 ada 2 parsel (if:604 ada, 2 parsel) nolu 388,23 m² yüz ölçümü taşınmazın 388,23 m²'lik kısmı (TAMAMI)kamulaştırılması talep edilmiş, kamulaştırma bedelinin tespiti ve kurum adına tesciline ilişkin kamulaştırmayı yapan kurum tarafından 18/05/2026 ve 06/08/2026tarihleri arasında mahkememizin yukarıda dosya esas numaralı hizasında yazılı dava dosyalırnda kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın kurum adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aladağ Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, davanın duruşmasının Aladağ Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereği ilan olunur. 28/08/2026