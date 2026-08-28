T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

ALACAKLI VE BORÇLULARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLAN 22/12/1979 doğumlu, 122-------136 T.C. kimlik nolu MEHMET ŞERİF ÇIN 22/07/2019 tarihinde vefaat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa MEHMET ŞERİF ÇIN'dan alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince20 gün içerisindememurluğumuzun 2022/2 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi gereği terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.