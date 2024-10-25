ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin rayiç değerin % 7,5 oranında teminat yatırması zorunludur. Teminat yatırmayanlar açık artırmaya iştirak edemeyecektir. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin teminatı yatırdığına ilişkin belgeyi ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ibraz ederek kayıt ettirmesi zorunludur.

— Teminat olarak; a–Para

b-Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile Sigorta Şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri

c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.)

d- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.