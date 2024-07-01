ALAŞEHİR BELEDİYE BŞK.
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, kiralama ihalesi yapılacaktır.
3 YILLIĞINA KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
|
S. No
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Taşınmaz Alanı
|
Kiralanan Alan
|
Kullanım Şekli
|
Kira Süresi (Yıl)
|
Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV
|
3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV
|
Geçici Teminat
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
Beşeylül
|
308
|
19
|
167,00m²
|
10,00m²
|
2 Nolu Dükkan
|
3
|
650,00 TL
|
23.400,00 TL
|
702,00 TL
|
12.07.2024
|
13:30
|
2
|
Gülpınar
|
-
|
-
|
-
|
20,00m²
|
Çay Ocağı (Köy Meydanı) Yeri
|
3
|
1.000,00 TL
|
36.000,00 TL
|
1.080,00 TL
|
12.07.2024
|
13:33
|
3
|
İstasyon
|
-
|
-
|
-
|
27,00m²
|
Büfe
|
3
|
1.600,00 TL
|
57.600,00 TL
|
1.728,00 TL
|
12.07.2024
|
13:42
|
4
|
İstasyon
|
-
|
-
|
-
|
2,00m²
|
Sumatik (Park Kenarı)
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
13:45
|
5
|
Kavaklıdere
|
90
|
10
|
3.612,71m²
|
210,00m²
|
Soğuk Hava Deposu
|
3
|
5.000,00 TL
|
180.000,00 TL
|
5.400,00 TL
|
12.07.2024
|
13:48
|
6
|
Kavaklıdere
|
138
|
1
|
503,00m²
|
10,00m²
|
08 Nolu Dükkan (Depo)
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
13:51
|
7
|
Kavaklıdere
|
268
|
1
|
2.472,54m²
|
777,00m²
|
Düğün Salonu
|
3
|
7.500,00 TL
|
270.000,00 TL
|
8.100,00 TL
|
12.07.2024
|
13:54
|
8
|
Kemaliye
|
144
|
2
|
2.400,00m²
|
15,00m²
|
35 Nolu Dükkan
|
3
|
1.650,00 TL
|
59.400,00 TL
|
1.782,00 TL
|
12.07.2024
|
13:57
|
9
|
Kemaliye
|
144
|
2
|
2.400,00m²
|
25,00m²
|
37 Nolu Dükkan
|
3
|
1.750,00 TL
|
63.000,00 TL
|
1.890,00 TL
|
12.07.2024
|
14:00
|
10
|
Kemaliye
|
302
|
4
|
3.548,71m²
|
28,00m²
|
03 Nolu Dükkan
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
14:03
|
11
|
Kemaliye
|
302
|
4
|
3.548,71m²
|
30,00m²
|
04 Nolu Dükkan
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
14:06
|
12
|
Kemaliye
|
302
|
4
|
3.548,71m²
|
31,00m²
|
05 Nolu Dükkan
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
14:09
|
13
|
Kemaliye
|
302
|
4
|
3.548,71m²
|
26,00m²
|
08 Nolu Dükkan
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
14:12
|
14
|
Kemaliye
|
302
|
4
|
3.548,71m²
|
26,00m²
|
11 Nolu Dükkan
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
14:15
|
15
|
Kemaliye
|
302
|
4
|
3.548,71m²
|
40,00m²
|
27 Nolu Dükkan
|
3
|
1.750,00 TL
|
63.000,00 TL
|
1.890,00 TL
|
12.07.2024
|
14:18
|
16
|
Killik
|
140
|
3
|
143,00m²
|
68,00m²
|
1 Nolu dükkan
|
3
|
3.400,00 TL
|
122.400,00 TL
|
3.672,00 TL
|
12.07.2024
|
14:21
|
17
|
Killik
|
140
|
4
|
554,00m²
|
27,00m²
|
08 Nolu Dükkan
|
3
|
1.200,00 TL
|
43.200,00 TL
|
1.296,00 TL
|
12.07.2024
|
14:24
|
18
|
Killik
|
142
|
1
|
500,00m²
|
80,00m²
|
1 Nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:27
|
19
|
Killik
|
142
|
1
|
500,00m²
|
110,00m²
|
2 Nolu Mesken
|
3
|
2.400,00 TL
|
86.400,00 TL
|
2.592,00 TL
|
12.07.2024
|
14:30
|
20
|
Killik
|
204
|
2
|
6.354,00m²
|
153,00m²
|
Park İçi kahvehane
|
3
|
4.000,00 TL
|
144.000,00 TL
|
4.320,00 TL
|
12.07.2024
|
14:33
|
21
|
Killik
|
219
|
2
|
2.071,00m²
|
2.071,00m²
|
Tarla
|
3
|
1.400,00 TL
|
50.400,00 TL
|
1.512,00 TL
|
12.07.2024
|
14:36
|
22
|
Killik
|
227
|
1
|
678,00m²
|
71,00m²
|
A Blok 2 Nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:39
|
23
|
Killik
|
227
|
1
|
678,00m²
|
71,00m²
|
A Blok 3 Nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:42
|
24
|
Killik
|
227
|
9
|
941,00m²
|
71,00m²
|
B Blok 1 Nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:45
|
25
|
Killik
|
227
|
9
|
941,00m²
|
71,00m²
|
B Blok 2 Nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:48
|
26
|
Killik
|
227
|
9
|
941,00m²
|
71,00m²
|
B Blok 3 Nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:51
|
27
|
Killik
|
263
|
2
|
327,00m²
|
62,00m²
|
04 Nolu Dükkan
|
3
|
2.750,00 TL
|
99.000,00 TL
|
2.970,00 TL
|
12.07.2024
|
14:54
|
28
|
Killik
|
325-326
|
3-71
|
43.917,51m²
|
11.000,00m²
|
2 Nolu Bölüm
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
14:57
|
29
|
Killik
|
325-326
|
3-58
|
31.503,90m²
|
10.500,00m²
|
4 Nolu Bölüm
|
3
|
1.900,00 TL
|
68.400,00 TL
|
2.052,00 TL
|
12.07.2024
|
15:00
|
30
|
Killik
|
-
|
-
|
-
|
20,00m²
|
1 Nolu Büfe
|
3
|
1.750,00 TL
|
63.000,00 TL
|
1.890,00 TL
|
12.07.2024
|
15:03
|
31
|
Killik
|
-
|
-
|
-
|
15,00m²
|
2 Nolu Berber
|
3
|
1.500,00 TL
|
54.000,00 TL
|
1.620,00 TL
|
12.07.2024
|
15:06
|
32
|
Sobran
|
108
|
1
|
1.062,42m²
|
78,00m²
|
Depo
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
15:09
|
33
|
Soğuksu
|
321
|
6
|
956,51m²
|
33,00m²
|
Eski Balık Pazarı 20 Nolu Dükkan
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
15:12
|
34
|
Soğuksu
|
-
|
-
|
-
|
2,00m²
|
Sumatik (Beşeylül Ortaokul Köşesi)
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
15:15
|
35
|
Soğuksu
|
-
|
-
|
-
|
2,00m²
|
Sütmatik (Beşeylül Ortaokul Köşesi)
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
15:18
|
36
|
Uluderbent
|
140
|
1
|
1804,00m²
|
70,00m²
|
05 Nolu Dükkan
|
3
|
5.000,00 TL
|
180.000,00 TL
|
5.400,00 TL
|
12.07.2024
|
15:21
|
37
|
Uluderbent
|
140
|
1
|
1.804,00m²
|
40.00m²
|
2 Nolu Sanayi Dükkan
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
15:24
|
38
|
Uluderbent
|
140
|
1
|
1.804,00m²
|
40.00m²
|
4 Nolu Sanayi Dükkan
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
15:27
|
39
|
Uluderbent
|
140
|
1
|
1.804,00m²
|
40.00m²
|
5 Nolu Sanayi Dükkan
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
15:30
|
40
|
Uluderbent
|
353
|
3_4
|
305,24m²
|
28,00m²
|
04 Nolu Dükkan
|
3
|
3.500,00 TL
|
126.000,00 TL
|
3.780,00 TL
|
12.07.2024
|
15:36
|
41
|
Uluderbent
|
-
|
-
|
-
|
30,00m²
|
15 Nolu Sanayi Dükkanı
|
3
|
2.200,00 TL
|
79.200,00 TL
|
2.376,00 TL
|
12.07.2024
|
15:39
|
42
|
Uluderbent
|
-
|
-
|
-
|
30,00m²
|
19 Nolu Sanayi Dükkanı
|
3
|
2.200,00 TL
|
79.200,00 TL
|
2.376,00 TL
|
12.07.2024
|
15:42
|
43
|
Uluderbent
|
-
|
-
|
-
|
30,00m²
|
21 Nolu Sanayi Dükkanı
|
3
|
2.200,00 TL
|
79.200,00 TL
|
2.376,00 TL
|
12.07.2024
|
15:45
|
44
|
Yenice
|
1341
|
1
|
3.658,00m²
|
330.00m2 kapalı 1150.00m2 halı saha 2358.00m2 açık kullanım alanlı
|
Çay Bahçesi ve Halı Saha
|
3
|
17.000,00 TL
|
612.000,00 TL
|
18.360,00 TL
|
12.07.2024
|
15:48
|
45
|
Yeniköy
|
138
|
4
|
927,49m²
|
18,00m²
|
02 Nolu Dükkan
|
3
|
900,00 TL
|
32.400,00 TL
|
972,00 TL
|
12.07.2024
|
15:51
|
46
|
Yenimahalle
|
1023
|
15
|
2.346,29m²
|
18,00m²
|
Hal Binası Girişi 3 Nolu Dükkan
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
15:54
|
47
|
Yenimahalle
|
-
|
-
|
-
|
8,00m²
|
5 Nolu Büfe
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
15:57
|
48
|
Yeşilyurt
|
205
|
3
|
16.296,00m²
|
173,00 m2 Çay Ocağı, 1000,00 m2 Halı Saha
|
Park Çay Ocağı ve Halı Saha
|
3
|
7.500,00 TL
|
270.000,00 TL
|
8.100,00 TL
|
12.07.2024
|
16:00
|
49
|
Yeşilyurt
|
210
|
2
|
1.526,00m²
|
71,00m²
|
A Blok 1 nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
16:03
|
50
|
Yeşilyurt
|
210
|
2
|
1.526,00m²
|
71,00m²
|
A Blok 2 nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
16:06
|
51
|
Yeşilyurt
|
210
|
2
|
1.526,00m²
|
71,00m²
|
A Blok 3 nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
16:09
|
52
|
Yeşilyurt
|
210
|
2
|
1.526,00m²
|
71,00m²
|
A Blok 4 nolu Mesken
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
16:12
|
53
|
Yeşilyurt
|
242
|
2
|
3.139,00m²
|
25,00m²
|
21 Nolu Sanayi Dükkanı
|
3
|
900,00 TL
|
32.400,00 TL
|
972,00 TL
|
12.07.2024
|
16:15
|
54
|
Yeşilyurt
|
336
|
7
|
184,00m²
|
20,00m²
|
01 nolu Dükkan
|
3
|
1.750,00 TL
|
63.000,00 TL
|
1.890,00 TL
|
12.07.2024
|
16:18
|
55
|
Yeşilyurt
|
419
|
7
|
133,09m²
|
22,00m²
|
1 Nolu Dükkan
|
3
|
2.000,00 TL
|
72.000,00 TL
|
2.160,00 TL
|
12.07.2024
|
16:21
|
56
|
Yeşilyurt
|
423
|
33-35
|
1.381,91m²
|
16,00m²
|
4 Nolu Dükkan
|
3
|
2.500,00 TL
|
90.000,00 TL
|
2.700,00 TL
|
12.07.2024
|
16:24
|
10 YILLIK KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
|
S. No
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Taşınmaz Alanı
|
Kiralanan Alan
|
Kullanım Şekli
|
Kira Süresi (Yıl)
|
Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV
|
10 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV
|
Geçici Teminat
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
Uluderbent
|
303
|
4
|
1.416,17m²
|
1.416,17m²
|
Akaryakıt İstasyonu
|
10
|
75.000,00 TL
|
9.000.000,00 TL
|
270.000,00 TL
|
12.07.2024
|
15:33
|
5 YILLIK KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
|
S. No
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Taşınmaz Alanı
|
Kiralanan Alan
|
Kullanım Şekli
|
Kira Süresi (Yıl)
|
Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV
|
5 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV
|
Geçici Teminat
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
1
|
Ilıca
|
64
|
1
|
1.295,00m²
|
650,00m2 Kapalı, 910,00 m2 Açık Alan
|
Restoran
|
5
|
60.000,00 TL
|
3.600.000,00 TL
|
108.000,00 TL
|
12.07.2024
|
13:36
|
2
|
Ilıca
|
66
|
1
|
12.380,00m²
|
450,00m2 Restoran ve Çay Bahçesi (Şelale)
|
Restoran
|
5
|
70.000,00 TL
|
4.200.000,00 TL
|
126.000,00 TL
|
12.07.2024
|
13:39
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,
Taliplilerden İstenecek Belgeler;
1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;
2. Nüfus cüzdan fotokopisi
3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)
4. Noter tasdikli imza sirküsü
a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,
6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.
8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.
9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 500,00? karşılığında, 3 (Üç) Yıl üzerinde İhaleye çıkarılacak olan taşınmazlar için idari şartname mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 10.000,00? karşılığında temin edilir.
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.
Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU
Belediye Başkanı