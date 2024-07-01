ALAŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:00

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde  Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, kiralama ihalesi yapılacaktır.

3 YILLIĞINA KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı

Kiralanan Alan

Kullanım Şekli

Kira Süresi (Yıl)

Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV

3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Beşeylül

308

19

167,00m²

10,00m²

2 Nolu Dükkan

3

650,00 TL

23.400,00 TL

702,00 TL

12.07.2024

13:30

2

Gülpınar

-

-

-

20,00m²

Çay Ocağı (Köy Meydanı) Yeri

3

1.000,00 TL

36.000,00 TL

1.080,00 TL

12.07.2024

13:33

3

İstasyon

-

-

-

27,00m²

Büfe

3

1.600,00 TL

57.600,00 TL

1.728,00 TL

12.07.2024

13:42

4

İstasyon

-

-

-

2,00m²

Sumatik  (Park Kenarı)

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

13:45

5

Kavaklıdere

90

10

3.612,71m²

210,00m²

Soğuk Hava Deposu

3

5.000,00 TL

180.000,00 TL

5.400,00 TL

12.07.2024

13:48

6

Kavaklıdere

138

1

503,00m²

10,00m²

08 Nolu Dükkan (Depo)

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

13:51

7

Kavaklıdere

268

1

2.472,54m²

777,00m²

Düğün Salonu

3

7.500,00 TL

270.000,00 TL

8.100,00 TL

12.07.2024

13:54

8

Kemaliye

144

2

2.400,00m²

15,00m²

35 Nolu Dükkan

3

1.650,00 TL

59.400,00 TL

1.782,00 TL

12.07.2024

13:57

9

Kemaliye

144

2

2.400,00m²

25,00m²

37 Nolu Dükkan

3

1.750,00 TL

63.000,00 TL

1.890,00 TL

12.07.2024

14:00

10

Kemaliye

302

4

3.548,71m²

28,00m²

03 Nolu Dükkan

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

14:03

11

Kemaliye

302

4

3.548,71m²

30,00m²

04 Nolu Dükkan

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

14:06

12

Kemaliye

302

4

3.548,71m²

31,00m²

05 Nolu Dükkan

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

14:09

13

Kemaliye

302

4

3.548,71m²

26,00m²

08 Nolu Dükkan

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

14:12

14

Kemaliye

302

4

3.548,71m²

26,00m²

11 Nolu Dükkan

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

14:15

15

Kemaliye

302

4

3.548,71m²

40,00m²

27 Nolu Dükkan

3

1.750,00 TL

63.000,00 TL

1.890,00 TL

12.07.2024

14:18

16

Killik

140

3

143,00m²

68,00m²

1 Nolu dükkan

3

3.400,00 TL

122.400,00 TL

3.672,00 TL

12.07.2024

14:21

17

Killik

140

4

554,00m²

27,00m²

08 Nolu Dükkan

3

1.200,00 TL

43.200,00 TL

1.296,00 TL

12.07.2024

14:24

18

Killik

142

1

500,00m²

80,00m²

1 Nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:27

19

Killik

142

1

500,00m²

110,00m²

2 Nolu Mesken

3

2.400,00 TL

86.400,00 TL

2.592,00 TL

12.07.2024

14:30

20

Killik

204

2

6.354,00m²

153,00m²

Park İçi kahvehane

3

4.000,00 TL

144.000,00 TL

4.320,00 TL

12.07.2024

14:33

21

Killik

219

2

2.071,00m²

2.071,00m²

Tarla

3

1.400,00 TL

50.400,00 TL

1.512,00 TL

12.07.2024

14:36

22

Killik

227

1

678,00m²

71,00m²

A Blok 2 Nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:39

23

Killik

227

1

678,00m²

71,00m²

A Blok 3 Nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:42

24

Killik

227

9

941,00m²

71,00m²

B Blok 1 Nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:45

25

Killik

227

9

941,00m²

71,00m²

B Blok 2 Nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:48

26

Killik

227

9

941,00m²

71,00m²

B Blok 3 Nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:51

27

Killik

263

2

327,00m²

62,00m²

04 Nolu Dükkan

3

2.750,00 TL

99.000,00 TL

2.970,00 TL

12.07.2024

14:54

28

Killik

325-326

3-71

43.917,51m²

11.000,00m²

2 Nolu Bölüm

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

14:57

29

Killik

325-326

3-58

31.503,90m²

10.500,00m²

4 Nolu Bölüm

3

1.900,00 TL

68.400,00 TL

2.052,00 TL

12.07.2024

15:00

30

Killik

-

-

-

20,00m²

1 Nolu Büfe

3

1.750,00 TL

63.000,00 TL

1.890,00 TL

12.07.2024

15:03

31

Killik

-

-

-

15,00m²

2 Nolu Berber

3

1.500,00 TL

54.000,00 TL

1.620,00 TL

12.07.2024

15:06

32

Sobran

108

1

1.062,42m²

78,00m²

Depo

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

15:09

33

Soğuksu

321

6

956,51m²

33,00m²

Eski Balık Pazarı 20 Nolu Dükkan

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

15:12

34

Soğuksu

-

-

-

2,00m²

Sumatik  (Beşeylül Ortaokul Köşesi)

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

15:15

35

Soğuksu

-

-

-

2,00m²

Sütmatik (Beşeylül Ortaokul Köşesi)

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

15:18

36

Uluderbent

140

1

1804,00m²

70,00m²

05 Nolu Dükkan

3

5.000,00 TL

180.000,00 TL

5.400,00 TL

12.07.2024

15:21

37

Uluderbent

140

1

1.804,00m²

40.00m²

2 Nolu Sanayi Dükkan

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

15:24

38

Uluderbent

140

1

1.804,00m²

40.00m²

4 Nolu Sanayi Dükkan

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

15:27

39

Uluderbent

140

1

1.804,00m²

40.00m²

5 Nolu Sanayi Dükkan

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

15:30

40

Uluderbent

353

3_4

305,24m²

28,00m²

04 Nolu Dükkan

3

3.500,00 TL

126.000,00 TL

3.780,00 TL

12.07.2024

15:36

41

Uluderbent

-

-

-

30,00m²

15 Nolu Sanayi Dükkanı

3

2.200,00 TL

79.200,00 TL

2.376,00 TL

12.07.2024

15:39

42

Uluderbent

-

-

-

30,00m²

19 Nolu Sanayi Dükkanı

3

2.200,00 TL

79.200,00 TL

2.376,00 TL

12.07.2024

15:42

43

Uluderbent

-

-

-

30,00m²

21 Nolu Sanayi Dükkanı

3

2.200,00 TL

79.200,00 TL

2.376,00 TL

12.07.2024

15:45

44

Yenice

1341

1

3.658,00m²

330.00m2 kapalı 1150.00m2 halı saha 2358.00m2 açık kullanım alanlı

Çay Bahçesi ve Halı Saha

3

17.000,00 TL

612.000,00 TL

18.360,00 TL

12.07.2024

15:48

45

Yeniköy

138

4

927,49m²

18,00m²

02 Nolu Dükkan

3

900,00 TL

32.400,00 TL

972,00 TL

12.07.2024

15:51

46

Yenimahalle

1023

15

2.346,29m²

18,00m²

Hal Binası Girişi 3 Nolu Dükkan

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

15:54

47

Yenimahalle

-

-

-

8,00m²

5 Nolu Büfe

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

15:57

48

Yeşilyurt

205

3

16.296,00m²

173,00 m2 Çay Ocağı, 1000,00 m2 Halı Saha

Park Çay Ocağı ve Halı Saha

3

7.500,00 TL

270.000,00 TL

8.100,00 TL

12.07.2024

16:00

49

Yeşilyurt

210

2

1.526,00m²

71,00m²

A Blok 1 nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

16:03

50

Yeşilyurt

210

2

1.526,00m²

71,00m²

A Blok 2 nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

16:06

51

Yeşilyurt

210

2

1.526,00m²

71,00m²

A Blok 3 nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

16:09

52

Yeşilyurt

210

2

1.526,00m²

71,00m²

A Blok 4 nolu Mesken

3

2.000,00 TL

72.000,00  TL

2.160,00 TL

12.07.2024

16:12

53

Yeşilyurt

242

2

3.139,00m²

25,00m²

21 Nolu Sanayi Dükkanı

3

900,00 TL

32.400,00 TL

972,00 TL

12.07.2024

16:15

54

Yeşilyurt

336

7

184,00m²

20,00m²

01 nolu Dükkan

3

1.750,00 TL

63.000,00 TL

1.890,00 TL

12.07.2024

16:18

55

Yeşilyurt

419

7

133,09m²

22,00m²

1 Nolu Dükkan

3

2.000,00 TL

72.000,00 TL

2.160,00 TL

12.07.2024

16:21

56

Yeşilyurt

423

33-35

1.381,91m²

16,00m²

4 Nolu Dükkan

3

2.500,00 TL

90.000,00 TL

2.700,00 TL

12.07.2024

16:24

10 YILLIK KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı

Kiralanan Alan

Kullanım Şekli

Kira Süresi (Yıl)

Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV

10 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Uluderbent

303

4

1.416,17m²

1.416,17m²

Akaryakıt İstasyonu

10

75.000,00 TL

9.000.000,00 TL

270.000,00 TL

12.07.2024

15:33

5 YILLIK KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı

Kiralanan Alan

Kullanım Şekli

Kira Süresi (Yıl)

Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV

5 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

64

1

1.295,00m²

650,00m2 Kapalı, 910,00 m2 Açık Alan

Restoran

5

60.000,00 TL

3.600.000,00 TL

108.000,00 TL

12.07.2024

13:36

2

Ilıca

66

1

12.380,00m²

450,00m2 Restoran ve Çay Bahçesi (Şelale)

Restoran

5

70.000,00 TL

4.200.000,00 TL

126.000,00 TL

12.07.2024

13:39

 

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,

Taliplilerden İstenecek Belgeler;

1.  Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

2. Nüfus cüzdan fotokopisi

3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)

4. Noter tasdikli imza sirküsü

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.

8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.

9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 500,00? karşılığında, 3 (Üç) Yıl üzerinde İhaleye çıkarılacak olan taşınmazlar için  idari şartname mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 10.000,00? karşılığında temin edilir.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN02053881