ALAŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:00

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, kiralama ihalesi yapılacaktır.

3 YILLIĞINA KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 3 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Beşeylül 308 19 167,00m² 10,00m² 2 Nolu Dükkan 3 650,00 TL 23.400,00 TL 702,00 TL 12.07.2024 13:30 2 Gülpınar - - - 20,00m² Çay Ocağı (Köy Meydanı) Yeri 3 1.000,00 TL 36.000,00 TL 1.080,00 TL 12.07.2024 13:33 3 İstasyon - - - 27,00m² Büfe 3 1.600,00 TL 57.600,00 TL 1.728,00 TL 12.07.2024 13:42 4 İstasyon - - - 2,00m² Sumatik (Park Kenarı) 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 13:45 5 Kavaklıdere 90 10 3.612,71m² 210,00m² Soğuk Hava Deposu 3 5.000,00 TL 180.000,00 TL 5.400,00 TL 12.07.2024 13:48 6 Kavaklıdere 138 1 503,00m² 10,00m² 08 Nolu Dükkan (Depo) 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 13:51 7 Kavaklıdere 268 1 2.472,54m² 777,00m² Düğün Salonu 3 7.500,00 TL 270.000,00 TL 8.100,00 TL 12.07.2024 13:54 8 Kemaliye 144 2 2.400,00m² 15,00m² 35 Nolu Dükkan 3 1.650,00 TL 59.400,00 TL 1.782,00 TL 12.07.2024 13:57 9 Kemaliye 144 2 2.400,00m² 25,00m² 37 Nolu Dükkan 3 1.750,00 TL 63.000,00 TL 1.890,00 TL 12.07.2024 14:00 10 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 28,00m² 03 Nolu Dükkan 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 14:03 11 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 30,00m² 04 Nolu Dükkan 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 14:06 12 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 31,00m² 05 Nolu Dükkan 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 14:09 13 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 26,00m² 08 Nolu Dükkan 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 14:12 14 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 26,00m² 11 Nolu Dükkan 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 14:15 15 Kemaliye 302 4 3.548,71m² 40,00m² 27 Nolu Dükkan 3 1.750,00 TL 63.000,00 TL 1.890,00 TL 12.07.2024 14:18 16 Killik 140 3 143,00m² 68,00m² 1 Nolu dükkan 3 3.400,00 TL 122.400,00 TL 3.672,00 TL 12.07.2024 14:21 17 Killik 140 4 554,00m² 27,00m² 08 Nolu Dükkan 3 1.200,00 TL 43.200,00 TL 1.296,00 TL 12.07.2024 14:24 18 Killik 142 1 500,00m² 80,00m² 1 Nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:27 19 Killik 142 1 500,00m² 110,00m² 2 Nolu Mesken 3 2.400,00 TL 86.400,00 TL 2.592,00 TL 12.07.2024 14:30 20 Killik 204 2 6.354,00m² 153,00m² Park İçi kahvehane 3 4.000,00 TL 144.000,00 TL 4.320,00 TL 12.07.2024 14:33 21 Killik 219 2 2.071,00m² 2.071,00m² Tarla 3 1.400,00 TL 50.400,00 TL 1.512,00 TL 12.07.2024 14:36 22 Killik 227 1 678,00m² 71,00m² A Blok 2 Nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:39 23 Killik 227 1 678,00m² 71,00m² A Blok 3 Nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:42 24 Killik 227 9 941,00m² 71,00m² B Blok 1 Nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:45 25 Killik 227 9 941,00m² 71,00m² B Blok 2 Nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:48 26 Killik 227 9 941,00m² 71,00m² B Blok 3 Nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:51 27 Killik 263 2 327,00m² 62,00m² 04 Nolu Dükkan 3 2.750,00 TL 99.000,00 TL 2.970,00 TL 12.07.2024 14:54 28 Killik 325-326 3-71 43.917,51m² 11.000,00m² 2 Nolu Bölüm 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 14:57 29 Killik 325-326 3-58 31.503,90m² 10.500,00m² 4 Nolu Bölüm 3 1.900,00 TL 68.400,00 TL 2.052,00 TL 12.07.2024 15:00 30 Killik - - - 20,00m² 1 Nolu Büfe 3 1.750,00 TL 63.000,00 TL 1.890,00 TL 12.07.2024 15:03 31 Killik - - - 15,00m² 2 Nolu Berber 3 1.500,00 TL 54.000,00 TL 1.620,00 TL 12.07.2024 15:06 32 Sobran 108 1 1.062,42m² 78,00m² Depo 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 15:09 33 Soğuksu 321 6 956,51m² 33,00m² Eski Balık Pazarı 20 Nolu Dükkan 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 15:12 34 Soğuksu - - - 2,00m² Sumatik (Beşeylül Ortaokul Köşesi) 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 15:15 35 Soğuksu - - - 2,00m² Sütmatik (Beşeylül Ortaokul Köşesi) 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 15:18 36 Uluderbent 140 1 1804,00m² 70,00m² 05 Nolu Dükkan 3 5.000,00 TL 180.000,00 TL 5.400,00 TL 12.07.2024 15:21 37 Uluderbent 140 1 1.804,00m² 40.00m² 2 Nolu Sanayi Dükkan 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 15:24 38 Uluderbent 140 1 1.804,00m² 40.00m² 4 Nolu Sanayi Dükkan 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 15:27 39 Uluderbent 140 1 1.804,00m² 40.00m² 5 Nolu Sanayi Dükkan 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 15:30 40 Uluderbent 353 3_4 305,24m² 28,00m² 04 Nolu Dükkan 3 3.500,00 TL 126.000,00 TL 3.780,00 TL 12.07.2024 15:36 41 Uluderbent - - - 30,00m² 15 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2.200,00 TL 79.200,00 TL 2.376,00 TL 12.07.2024 15:39 42 Uluderbent - - - 30,00m² 19 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2.200,00 TL 79.200,00 TL 2.376,00 TL 12.07.2024 15:42 43 Uluderbent - - - 30,00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 2.200,00 TL 79.200,00 TL 2.376,00 TL 12.07.2024 15:45 44 Yenice 1341 1 3.658,00m² 330.00m2 kapalı 1150.00m2 halı saha 2358.00m2 açık kullanım alanlı Çay Bahçesi ve Halı Saha 3 17.000,00 TL 612.000,00 TL 18.360,00 TL 12.07.2024 15:48 45 Yeniköy 138 4 927,49m² 18,00m² 02 Nolu Dükkan 3 900,00 TL 32.400,00 TL 972,00 TL 12.07.2024 15:51 46 Yenimahalle 1023 15 2.346,29m² 18,00m² Hal Binası Girişi 3 Nolu Dükkan 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 15:54 47 Yenimahalle - - - 8,00m² 5 Nolu Büfe 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 15:57 48 Yeşilyurt 205 3 16.296,00m² 173,00 m2 Çay Ocağı, 1000,00 m2 Halı Saha Park Çay Ocağı ve Halı Saha 3 7.500,00 TL 270.000,00 TL 8.100,00 TL 12.07.2024 16:00 49 Yeşilyurt 210 2 1.526,00m² 71,00m² A Blok 1 nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 16:03 50 Yeşilyurt 210 2 1.526,00m² 71,00m² A Blok 2 nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 16:06 51 Yeşilyurt 210 2 1.526,00m² 71,00m² A Blok 3 nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 16:09 52 Yeşilyurt 210 2 1.526,00m² 71,00m² A Blok 4 nolu Mesken 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 16:12 53 Yeşilyurt 242 2 3.139,00m² 25,00m² 21 Nolu Sanayi Dükkanı 3 900,00 TL 32.400,00 TL 972,00 TL 12.07.2024 16:15 54 Yeşilyurt 336 7 184,00m² 20,00m² 01 nolu Dükkan 3 1.750,00 TL 63.000,00 TL 1.890,00 TL 12.07.2024 16:18 55 Yeşilyurt 419 7 133,09m² 22,00m² 1 Nolu Dükkan 3 2.000,00 TL 72.000,00 TL 2.160,00 TL 12.07.2024 16:21 56 Yeşilyurt 423 33-35 1.381,91m² 16,00m² 4 Nolu Dükkan 3 2.500,00 TL 90.000,00 TL 2.700,00 TL 12.07.2024 16:24

10 YILLIK KİRALANACAK TAŞINMAZLAR S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 10 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Uluderbent 303 4 1.416,17m² 1.416,17m² Akaryakıt İstasyonu 10 75.000,00 TL 9.000.000,00 TL 270.000,00 TL 12.07.2024 15:33

5 YILLIK KİRALANACAK TAŞINMAZLAR S. No Mahalle Ada Parsel Taşınmaz Alanı Kiralanan Alan Kullanım Şekli Kira Süresi (Yıl) Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV 5 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Ilıca 64 1 1.295,00m² 650,00m2 Kapalı, 910,00 m2 Açık Alan Restoran 5 60.000,00 TL 3.600.000,00 TL 108.000,00 TL 12.07.2024 13:36 2 Ilıca 66 1 12.380,00m² 450,00m2 Restoran ve Çay Bahçesi (Şelale) Restoran 5 70.000,00 TL 4.200.000,00 TL 126.000,00 TL 12.07.2024 13:39

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak,

Taliplilerden İstenecek Belgeler;

1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;

2. Nüfus cüzdan fotokopisi

3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)

4. Noter tasdikli imza sirküsü

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

5. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

6. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.

8. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.

9. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 500,00? karşılığında, 3 (Üç) Yıl üzerinde İhaleye çıkarılacak olan taşınmazlar için idari şartname mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 10.000,00? karşılığında temin edilir.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Ahmet ÖKÜZCÜOĞLU

Belediye Başkanı