ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04 Ağustos 2023

ESAS NO: 2021/1233

KARAR NO: 2023/310

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan sanık Enes ÖZDEMİR hakkında mahkememizden verilen 25/04/2023 tarih ve Esas No:2021/1233 Karar No:2023/310 sayılı karar ile,Sanık Enes ÖZDEMİR hakkında mahkememizden verilen 25/04/2023 tarih ve 2021/1233 Esas 2023/310 sayılı Gerekçeli Kararı ile Sanığın üzerine atılı Bina ve Eklentilerinde Hırsızlık suçundan TCK.nun 142/2-h. 62/1. 53/1-2-3. Fıkrasının birinci cümlesi uyarınca 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, Sanığın Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan5237 sayılı TCK.nun 116/1. 62. Md. uyarınca 5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına ve bu cezanın 5271 sayılı CMK.nun 231/5.madedesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 292/1. 62. maddeleri uyarınca 5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar tebliği için Sanık Enes ÖZDEMİR'ın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.