T.C. ANKARA 19. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/493 Esas

DAVACI: ARZU İLTER- 24827437726Tepealtı Mah. Gürler Sok. No:151/5Yenimahalle/

ANKARA

VEKİLİ: Av. MEHMET FATİH TAYFUR - [16953-59630-42984] UETS

DAVALI : MAHMUT FATİH İLTER Aziziye Mah. Kuşkondu Sokak No:13/5 Çankaya/ ANKARA

Davacı Arzu İLTER tarafından davalı Mahmut Fatih İLTER aleyhine mahkememizde açılmış olan Boşanma davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya ön inceleme tensip zaptının tebligatı yapılamadığından tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 07/07/2026 günü, saat 10:45'deki duruşmaya yalnızca taraflardan birinin katılması ve yargılamaya devam edilmesini istemesi halinde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca tarafınıza dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz Mahkemeye sunmadığınız belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmak için 2 hafta kesin süre verilmiş olup belirtilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur. Ön inceleme tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.