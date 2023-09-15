ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Eylül 2023

ESAS NO: 2021/266 Esas

KARAR NO: 2023/175

Mahkememizin 07/04/2023 tarih ve 2021/266 Esas- 2023/175 Karar sayılı kararı ile davalı Mehmet ERDEM (195...5384) ve diğer davalılar hakkında görülen kurum zararı nedeniyle alacak davasında davanın reddine karar verilmiş olup, davacı vekili tarafından karar aleyhine davanın kabulü talebi ile istinaf kanun yoluna başvurulduğu hususunda gerekçeli kararın ve istinaf isteğinin ''Mehmet ERDEM''e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.