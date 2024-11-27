ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/275 Esas

KARAR NO: 2021/2468

Davacı NEJDET BERKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya münderecatı gözetilerek,

Davanın kabulüne.

Ankara ili Çankaya ilçesi Yenikent Mahallesi 42576 ada 15 parselin üzerindeki takdiyatları ile birlikte umum arasında satılarak ortaklığın giderilmesine.

Satış işlemlerinin Ankara Satış Memurluğunca yapılmasına.

Satış bedelinin 10.02.2020 tarihli bilirkişi raporundaki tevzii tablosundaki oranlar dahilinde paydaşlara dağıtılmasına.

Satış bedeli üzerinden % 011,38 ilam harcının paydaşlardan satış bedelinin dağıtılmasındaki oranlarda alınmasına.

Davacılar tarafından karşılanan 371,60 TL harç + 32.071,69 TL masraf olmak üzere toplam 32.443,29 TL yargılama giderlerinin payları oranında hissedarlara aidiyetine.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri gereğince kendisini vekil ile temsil ettiren davacı ve davalılar vekilleri yararına hesap edilen 3.405,00 TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davacı ve davalılar vekillerine verilmesine.

Artan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra taraflara iadesine.

Davacı vekilinin yüzüne karşı ile diğer tarafların yokluğunda yapılan açık yargılama sonunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.21/09/2021" şeklinde karar verilmiştir.

Davalı Dersal GÖKTAŞ (TC:63136148282) adına çıkartılan davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediği, bu nedenle Gerekçeli Kararında İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Gazetede İlanının yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçene Gerekçeli Karar'ın tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.