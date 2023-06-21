ANKARA 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21 Haziran 2023

Dosya No: 2021/836- Esas

Karar No: 2023/241- Karar

Mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/04/2023 tarihli kararı ile sanıklar Gassan ve Sellura oğlu, 10/10/1994 Halep doğumlu Abdullah SUFİ ve Abdulrezzak ve Sabah oğlu, 01/01/1993 Suriye doğumlu Ahmed MENDEL hakkında özetle;Sanık Abdullah SUFİ hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin hükmün CMK'nun 231/5-8 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, iftira suçundan 10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün CMK'nun 231/5-8 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına, sanık Ahmet MENDEL hakkında iftira suçundan10 ay hapis cezasına ilişkin hükmün CMK'nun 231/5-8 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup,

Sanıklar Abdullah SUFİ ve Ahmed MENDEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresleri tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu aracılığı ile İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etme haklarının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.