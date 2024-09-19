ANKARA BATI 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/1059 Esas

DAVALI: ŞAHİN BENEK-36457199486 Davacı MÜSADE BENEK tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi ve tensip tutanağının, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dava dilekçesine karşılık cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.