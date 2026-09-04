İLAN

ANKARA VALİLİĞİ

ANKARA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Ankara ili Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi 402 ada 13, 131 ve 134 nolu parsellerde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemine ilişkin 16.04.2026 tarihli 3402-41/ek-1 raporu düzenlenmiş olup, düzeltme işlemleri sonucunda, Ayvaşık Mahallesi 402 ada 13 numaralı parselin tapuda kayıtlı 23000,00 m² olan yüzölçümü 22848,28 m² olarak; 402 ada 131 numaralı parselin ise tapuda kayıtlı 521321,77 m² olan yüzölçümü 509048,86 m² olarak düzeltilmiştir. 402 ada 13, 131 ve 134 parsel maliklerine tebligatlar gerçekleştirilmiştir. Ancak, 402 ada 13 nolu parsel maliklerinden Mehmet oğlu Ekrem UYGUN, Mehmet Ali kızı Emine Kadın TAŞ, Hüseyin kızı Firdes UYGUN, Mehmet Ali oğlu Satılmış UYGUN ve 402 ada 131 nolu parsel maliklerinden Hüseyin Kızı Fatma YALÇIN, İsmail oğlu Sadık GÖKTAŞ, Hüdayi oğlu Şevki GÜRCAN ile Mehmet Sait kızı Zeynep KELEŞ’ e yönelik olarak yapılan tebligatlar iade edilmiş olup, Beypazarı Nüfus Müdürlüğünden alınan kayıtlar incelenmiş, adı geçen kişilere ait adres bilgilerine rastlanılamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından yapılan araştırma sonucunda da mirasçılarını gösterir herhangi bir belge sunulmadığından dolayı tebligat yapılamamıştır.

İş bu ilan, tebligat yapılamayan ilgilisine/ilgililerine, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerince tebligat yerine geçerli olmak üzere yapılmakta olup, mevzuatı gereğince ilan tarihinden 15 gün sonrasından başlamak üzere ilgilisi/ilgilileri tarafından 30 gün içerisinde mahallin Sulh Hukuk Mahkemelerine dava açılabileceği, süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde, düzeltme işlemlerinin kesinleşerek tescil edilmek üzere ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.