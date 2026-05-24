ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

ESAS SAYISI : 2025/673 Ort. Gid. Satış

Hissedar Elif UZEL (Turan kızı)

BERTHA VON SUTTNERSTRAAT 10 HAARLEM 2037LM 9938 HOLLANDA

Ankara 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 21.12.2022 tarih ve 2019/2363 Esas, 2022/2834 Karar sayılı ilamı ile satılmak suretiyle umuma açık ortaklığın giderilmesine karar verilen Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Özevler Mahallesi 60589 ada, 3 parsele kain 1. Kat 5 nolu mesken vasıflı taşınmazın bilirkişilerce tanzim olunan 19/08/2024 tarihli raporu ile kıymet takdiri yaptırılmış ve herhangi bir itiraz bulunmadığından kesinleştiği, bilirkişilerce toplam 2.100.000,00 TL kıymet takdir edilmiş, taşınmazda hissedar bulunan;

Hissedar Elif UZEL (17693855138 T.C. Nolu, Turan kızı)'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Elif UZEL (Turan kızı)'na iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün olmak üzere toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz edilmediği takdirde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 09.01.2026 tarihli satış ilanının hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 21.05.2026