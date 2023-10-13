ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/348 Esas

Antalya İli, Aksu İlçesi, Ermenek Mahallesi 9020 Ada 3 Parselsayılı taşınmaz ile ilgili olarak TMK'nun 713/4.maddesi gereğince ;

Bu arazi üzerinde bir hakkı bulunduğunu iddia eden var ise mahkememize müracaat etmesi veya itirazlarını bildirmesi gerektiği, bu taşınmaza ilişkin hak iddia eden veya itiraz eden olmadığı takdirde yasal koşulların gerçekleşmesi durumunda tapusuz olan bu arazinin davacı MELİH YÜCEBAŞ adına tapuya tescil kararı verileceği ilanen tebliğ olunur.