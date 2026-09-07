ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/314 Esas

Konu : Gaiplik İlanıİ L A N

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan dava konusu Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hisarçandır Mahallesinde bulunan 317 ada 12 parsel (eski 331 parsel) sayılı taşınmazın maliklerinden "Ali çocukları Şerife, Zeynep, Ayşe ve Hanife" adına Antalya 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.11.2011 tarih, 2010/1508 E. 2011/1539 K. Sayılı kararı ile Hazinenin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak 3561 sayılı Kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği ve bu şahısların gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz maliklerinden "Ali çocukları Şerife, Zeynep, Ayşe ve Hanife" hakkında bilgisi bulunan kimselerin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları ve bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK.nun 32.maddesi uyarınca İLAN olunur. 26/08/2026