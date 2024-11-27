ANTALYA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:00

2016/566 ESAS 2017/317 KARAR

Sanık Temuri ve Senaki oğlu, 1987 SENAKI dğ.lu ALEKSANDRE KOKAIA hakkında Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d,5271 sayılı Yasa'nın 5. maddesi uyarınca MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE karar verildiği,iş bu kararın tüm aramalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzereiş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynıyasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 22.11.2024