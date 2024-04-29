ANTALYA 7.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/123 D. İş

Mahkememizin 26/10/2023 tarih ve 2023/123 D.İş sayılı kararı ile pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma suçundan;Antalya C. Başsavcılığının talebinin kabulü ile, Antalya Adli Emanetinin 2022/11037 sırasında kayıtlı “13 adet 7,65 mm çapındaki fişeğin” bulundurulması ve taşınması suç teşkil ettiğinden TCK'nun 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen sanık Halil BANKİR (TC.Kimlik No : 21406993284,Cemil ve Zeliha oğlu. 22/03/1968 doğumlu) karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 25/04/2024