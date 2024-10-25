Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile “Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır.

İli: Antalya

İlçesi: Muratpaşa

Mahallesi veya Köyü: Kızıltoprak

Cad.-Sk.-Mevkii: Yunus Emre Caddesi

Ada: 7222

Parsel: 19

Yüzölçümü: 1.044,00 metrekare

Niteliği: Arsa

Malik: Tamamı Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı’na ait

Tahmin Edilen Bedel: 83.955.000,00 TL (SeksenüçmilyondokuzyüzellibeşbinTürkLirası)

Geçici Teminat: 2.518.650,00 TL (İkimilyonbeşüzonsekizbinaltıyüzelliTürkLirası)

İhale Usulü: Kapalı Teklif (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif ihalesi)

İşin Adı: “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 7222 Ada 19 Parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması” işi

İhale Tarih ve Saati: 14.11.2024 (Perşembe) – Saat: 11,00

İhalenin Yapılacağı Adres: Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Toplantı salonu (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı, No: 1 Muratpaşa/ANTALYA)

İhale Dokümanının Görülebileceği ve Bedelsiz Temin Edilebileceği Adres: Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat. Yatırım ve Emlak Şubesi (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı, No: 1 Muratpaşa/ANTALYA)

İrtibat Tlf. – Faks: 0242 244 13 94-95 (Dahili:7302) - 0242 248 96 44

I. İdarece “Vakıflar Meclisi’nin 07.10.2024 tarih, 529/517 sayılı) kararı” ile belirlenen asgari şartlar;

1. Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; 2 Bodrum Kat ve 1. Bodrum Kat 17 ve 18 nolu depolu dükkanlar, Zemin Kat 1 ve 3 nolu daireler, 1. Kat 6,7 ve 8 nolu daireler, 2. Kat 10 nolu daire, 3. Kat+Çatı Katı 13 nolu dubleks daire olmak üzere toplam 9 adet bağımsız bölüme ilave olarak 1.000 TL nakit paranın Vakfına alınması,

2. İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında Vakıf hissesine yansıtılması

3. Avan proje bedelinin (Herhangi bir anlaşma bulunmaması ve/veya anlaşma sağlanamaması halinde) Mimarlar Odasınca en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan önce ödenmesi,

4. Değerlendirmeye konu Vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde (varsa) kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kayıtların kaldırılması – Gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. ) işlemlerin yaptırılması – Yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması – Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb. ) tedbirlerin alınması – Yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması

5. 634 sayılı yasa gereğince uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması,

6. Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,

7. Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi

II. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres bilgilerini gösteren, ihale şartnamesi eki örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhale şartnamesi eki örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ihale şartnamesi eki örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ihale şartnamesi eki örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınmış, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun noter onaylı taahhütname (Ek:9)

m) Şartnamenin 11/1. Maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (EK-7) ve eki pay-puan cetvelini içeren iç zarf. (Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para (TL) ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak, teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Bağımsız bölüme tekabül etmesine rağmen nakit para teklif eden istekli, bu durumda ihale komisyonunca uygun görülecek bağımsız bölümü İdareye bırakmayı kabul eder. Aksi halde, teklif geçersiz sayılır.)

IV. Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

V. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

VI. Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/2. Maddesine uygun olarak hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

VII. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

VIII. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

IX. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

X. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

XI. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.