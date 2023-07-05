ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 05 Temmuz 2023

İdaremizce 05.07.2023 tarihinde Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 12633 ada 17,18,19,20 parseller Kat Karşılığı Yapım İşi İhale İlanı, 15.06.2023 tarihinde Milliyet gazetesinde ve 13.06.2023 tarihinde İleri Gazetesinde, 15.06.2023 tarihinde www.akdenizmanset.com.tr, www.cumhuriyet.com.tr. sitelerinde yayınlanan ihalemizin ihale tarih ve saati güncellenerek 19.07.2023 tarih ve saat:11:00 ‘da aynı şartlarda yapılacağı,

İLAN OLUNUR.