ASKİ PLANLAMA KOORDİNASYON VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞK.

Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:01

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ – II EK FİNANSMAN

T.C.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE NO. ASKİ-W1

ANKARA MERKEZİ (İVEDİK) İÇMESUYU ARITMA TESİSİ (4.ÜNİTE) KAPASİTE ARTIŞI YAPIM İŞİ PROJESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Ankara), İLBANK aracılığıyla temin edilen Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No. ASKİ-W1) Ankara Merkezi (İvedik) İçmesuyu Arıtma Tesisi (4.Ünite) Kapasite Artışı Yapım İşi Projesi’ni Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, 15.09.2025 tarihine kadar geçerli olacak ve 16.000.000 TL (OnaltıMilyon Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 18.03.2025, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 10:15’de açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.aski.gov.tr’, ‘www.ilbank.gov.tr’ ve ‘www.ekap.kik.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

ADRES:Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kızılırmak Mahallesi, Mevlana Bulvarı, Hayat Plaza, Kat:3, 06510 Çankaya/Ankara