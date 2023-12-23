Yayınlanma: 23 Aralık 2023

AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/269 Esas

KARAR NO : 2023/88

DAVALI : NADİR BENLİ Mesudiye Mah.1664 Sok.No:1 Kat:4 09100 Aydın Merkez/ AYDIN

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, Aydın ili İncirliova ilçesi Sınırteke mahallesi, 202 ada 7 parsele ilişkin icra iflas kanunu , 283/2 madde gereği Aydın icra müdürlüğünün 2020/19362 (2017/41320) takip sayılı dosyasındaki asıl alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere davalılar ve dahili davalıların nakdi tazminat ile sorumlu tutulmasına,

2-Alınması gerekli 1.143,92 TLbakiye karar harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye ödenmesine,

3-Davacı tarafından yapılan 8.079,74 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'ye göre 9.200,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair,davacı vekilinin ve dahili davalı Abdülkadir Benli vekilinin ve Dahili Davalı Pakize Özer yüzlerine karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya denk bir mahkemeye verilecek dilekçeyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/03/2023