AYDIN DEFTERDARLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 04.11.2024 - 00:01

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

AYDIN DEFTERDARLIĞI

AYDIN DEFTERDARLIĞINDAN SATILIK DUBLEKS MESKEN

Tahsilat Müdürlüğü

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1) ADRES: Taşınmaz, Mersindere Mahallesi 4253 Ada 1 Parsel Didim/AYDIN adresindedir.

2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz “Dubleks Mesken” vasfındadır. Yüz ölçümü 135 m² olup, hisse payı tamdır.

3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER : Taşınmazın rayiç değeri 5.000.000,00 TL’dir.(BeşmilyonTürkLirası)’dır.

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ: Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerden rayiç değerin %7,5 oranında (5.000.000,00 * %7,5)= 375.000,00 TL teminat tutarı alınacaktır. Teminat olarak 6183 sayılı AATUHK’nun 10. maddesinin 1-4 bendinde sayılan teminatlar kabul edilecektir. Teminatların ihale gün ve saatinden önce Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlükleri veznesine yatırılarak alındının Defterdarlığımız Tahsilat Müdürlüğü Servisine İbraz edilmesi gerekmektedir.

5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER,GÜN VE SAATİ: Aydın Defterdarlığı Toplantı Odası

Birinci İhale tarih ve saati: 21.11.2024 10:30-10:45

İkinci ihale tarih ve saati (Birinci ihalede satılamaması halinde): 28.11.2024 10:30-10:45

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Aydın Defterdarlığı Tahsilat Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi bu Defterdarlığın ilan panosunda da görülebilir.

7) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i olan 3.750.000,00-TL’sini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 28.11.2024 tarihinde aynı mahal ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılarak; gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.

8) Malın ihale edilmesi halinde ihale bedeli üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (%10), İhale Damga Vergisi hesaplanarak ayrıca tahsil edilecektir. Tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş Emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.

9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

İLAN OLUNUR.



