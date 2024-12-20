Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/328 Esas

DAVACISI : TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DAVALILAR :1-)Müyesser ENGİN (T.C: 14872849834)

2-)Orçun KÜÇÜK (T.C: 24820504296)

3-)Emin Onur KÜÇÜK (TC:24823504132)

İLİ-İLÇESİ : ÇANAKKALE-AYVACIK

MAHALLE/KÖY : PAŞAKÖY

ADA NO : 274 ADA

PARSEL NO : 15PARSEL

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 34284,38 m2 taşınmazın 90,44 m2 lik irtifak kısmı

DAVA TARİHİ : 26/09/2024

Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyet kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 26/09/2024 tarihlerinde mahkememizin yukarıda dosya numarasında kayıtlı dava dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ezine Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Çanakkale-Ayvacık Adliyesindeki Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.