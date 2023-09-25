AYVALIK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

Ayvalık 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 23/05/2023 tarih 2022/681 esas 2023/295 sayılı kararı ile sanık 25620529754 T.C. numaralı Rifat ve Suad oğlu, 02/11/1981 ANTAKYA doğumlu, HATAY, REYHANLI, Karasüleymanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı MAHMUT CAN KARAAHMETLİ hakkında dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonrasında;

1- Her ne kadar sanıkMahmut Can Karaahmetli hakkında TCK 157/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de sanığın eyleminin TCK nın 158/1-d,i kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin anılan maddedeki hapis cezasının üst sınırı dikkate alınarak 5235 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Dosyanın görevli ve yetkili BURHANİYE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

3- Sair hususların görevli mahkemece değerlendirilmesine, karar verilmiş olup, karar sanık Mahmut Can Karaahmetli'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak olup, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak, tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, taraf cezaevinde bulunuyorsa Mahkememize gönderilmek üzere cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın süresinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.