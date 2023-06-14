BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/36

KARAR NO: 2023/157

Mahkememizdeki Tanıma ve Tenfiz davasının yargılaması sonunda;

Davalı (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Bulut İnşaat Turizm Sanayi ve Dış TicaretLtd. Şti.'ne gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden mahkememiz kararının işbu ilan ile tebliğ yapılarak, davanın, Girne Kaza Mahkemesi'nin 1005/2017 dava nolu davasında davacı Bülent Evre lehine 40.000-STG asıl alacak ve 31/01/2018 tarihinden tediye tarihine kadar %4 faiz, dava masrafı olarak 5.140-TL'nin 31/01/2018 tarihinden tediye tarihine kadar %14 faiz ve %16 KDV ile ödenmesine karar verilen 31/01/2018 tarihli kararının tanıma ve tenfizi davasından ibaret olduğuna yönelik olup, açılan tanıma ve tenfiz davasında verilen karar sonucunda;

1- Davanın KABULÜ ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Kaza Mahkemesi'nin 31/01/2018 tarih ve 1005/2017 dava nolu ilamının TENFİZİNE,

2- 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 23.416,67-TL harçtan, peşin alınan 54,40-TL peşin harç, 5.799,77-TL tamamlama harcının mahsubu ile eksik 17.562,50-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,...''karar verilmiş olduğundan işbu ilanın yayınlanmasından itibaren T.K.31.maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 22/05/2023