BAKIRKÖY 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:00

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARA 2. DAVET İLANI



DOSYA NO: 2021/29 Tereke

MURİS: Bülent KÜÇÜK (T.C:30979038964)

Artvin İli, Şavşat İlçesi, Cevizli Mahallesi/Köyü, 10 Cilt, 38 Hane Numara sırasında nüfusa kayıtlı, İsmail ve Şahize'den olma, son ikamet adresiEvrenMahallesi, Gülbahar Caddesi No:16/A Bağcılar/İSTANBUL olan 20.12.2017 tarihinde vefat eden Bülent KÜÇÜK (T.C:30979038964) terekesinin en yakın yasal mirasçıları tarafından reddedilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av. Utku Keleşoğlu tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içinde tasfiyenin açılış tarihi olan 02.12.2019 tarihi itibari ile muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 10.000,00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.'nun 218 - 220. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 30/07/2024