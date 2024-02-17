BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/201

KARAR NO: 2023/604

Davacı HANİFE TAŞCIOĞLU, DavalıALI SATTAR AHMED AHMED aleyhine, açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KISMEN KABULÜ İLE; davacı lehine daha önce hükmedilen yoksulluk nafakasının dava tarihinden itibaren aylık 2000 TL'ye çıkarılmasına, tahsilde tekerrür oluşturmamak üzere, davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakaya her yıl ÜFE oranında artırım yapılmasına,

2- Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden; Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 218,49 TL harcından peşin yatırılan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 38,59 TLharcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Davacının yapmış olduğu427,8? TL mahkeme mahkeme masrafından kabul ve red oranına göre 190,13 TL mahkeme masrafı davalıdan alınarak davacıya verilmesine, mahkeme masrafının kabul ve red oranına göre kalan 237,67 TL'nin ise davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden; 8.189,20 TL mahkeme masrafından kabul ve red oranına göre 3.639,64 TL mahkeme masrafınındavalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,kalan 4.549,56? TL'nin ise davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5- Nispi 17.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Karar kesinleştiğindeve talephalindeartan gider avansının davacıya iadesine,

Dair; Davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzerekarar verildiği,

Adresi tespit edilemeyen davalı ALI SATTAR AHMED AHMED 'a isekararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla, ilan yapıldıktan 7 günsonra tebliğ yapılmış sayılacağı tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceğidavalıya ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024