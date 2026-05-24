BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/562 ESAS

KARAR NO : 2026/323

Hırsızlık , Konut dokunulmazlığını ihlal etmeksuçundan Mahkememizin yukarıdaesas ve karar numarası yazılı15/04/2026 tarihli ilamı ileTCK.142/2-h maddesi uyarınca4 YIL 2 AY HAPİS,TCK.116/2 maddesi uyarınca10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Leila oğlu2001 Suriyedoğumlu MAHMUT SABBAC tüm aramalara rağmen bulunamamış , gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilanmasraflarının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.05.2026