BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2023/2741 Esas
Davacı GÜLSEREN ARSLAN 'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen LEZGİN TOPRAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 20737763320
ADI SOYADI : LEZGİN TOPRAK
BABA ADI : ŞÜKRÜ
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ : 19/08/1987
DOĞUM YERİ : BİSMİL
#ilangovtr Basın No: ILN02059101