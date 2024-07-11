BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/2741 Esas

Davacı GÜLSEREN ARSLAN 'nın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen LEZGİN TOPRAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/07/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 20737763320

ADI SOYADI : LEZGİN TOPRAK

BABA ADI : ŞÜKRÜ

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ : 19/08/1987

DOĞUM YERİ : BİSMİL

#ilangovtr Basın No: ILN02059101