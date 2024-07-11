Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/124 Esas

Ankara İli, Bala İlçesi, Aşıkoğlu Mahallesi su deposu yapım işi kapsamında 135 ada 63 parselin ( eski 31 ) 429,2m²'lk kısmında kamulaştırma yapılmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu tarafından 25/05/2023 tarih ve 2023/150 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığı ve onaylandığı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince kamulaştırılmasına kararı verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ASKİ adına tespit ve tesciline karar verileceği ilan olunur.