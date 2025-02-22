Yayınlanma: 22.02.2025 - 00:01

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

İhaleler 05.03.2025 Çarşamba günü saat 14:00’ da Belediye’de toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleden doğacak tüm (karar pulu, harç vb.) masraflar ihaleyi alana aittir.

Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmü haberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini şartname alındı makbuzunu ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

Encümen ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir.

İstekli çıkmaması halinde ikinci ihaleleri 12.03.2025 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.