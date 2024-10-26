BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/231 Esas

KARAR NO: 2024/556

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı dosyasında verilen 13/03/2024 tarihli karar ile " Davanın KABULÜ İLE; Bartın İli, Merkez İlçesi, Köyortası Mah, 190 ada 15, 190 ada 16, 190 ada 17 parsel sayılı taşınmazlardaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, Dava konusu taşınmazda yapılacak satışın 2004 sayılı İİK'nun 123-136 maddeleri gereği UMUMA AÇIK OLARAK AÇIK ARTIRMA YOLUYLA YAPILMASINA " karar verilmiş olup gerekçeli kararın adresi tespit edilemeyen davalı Ersin oğlu 1981 d.lu UFUK ÖZENSEL adına tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.