BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.03.2024 - 00:00

Dosya No: 2022/211 Esas 28/02/2024

Davacılar ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;Mahkememizin 22/09/2022 tarihli kararında;

"1- Maddi tazminat yönünden açılmış bulunan davanın KABULÜ ile,

3.800.877,20 TL tazminatın olay tarihi olan 14/11/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı HASAN CENGİZ'e verilmesine,

2- Manevi tazminat yönünden;

a) Fahriye Cengiz'in mirasçılarının davayı takip etmediği anlaşıldığından iş bu davacılar hakkında HMK.nun150. Maddesi gereğince davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

b) Diğer davacılar hakkında açılan davanın kısmen KABULÜ

Davacı Semiha için 30.000,TL, Hasan için 70.000,TL, Metin, Halime, Bilal, Musa ve Harun için ayrı ayrı 20.000,TL'şer, Perişan için 5.000,TL Davut için 10.000,TL manevi tazminatın olay tarihi olan 14/11/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, davacıların fazlaya yönelik talebinin reddine,

3- Alınması gerekli 274.324,57 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafından yapılan 1,171,00 TL yargılama giderinden kabul edilen %97,91 'sine isabet eden 1.146,52 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, arta kalan 24,48?? TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5- Maddi tazminat yönünden; kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar yönünden AAÜT gereğince hesap edilen 264.017,54 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacılara verilmesine,

6- Manevi tazminat yönünden; kendilerini vekil ile temsil ettiren davacılar yönünden AAÜT gereğince hesap edilen 33.100,00TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacılara verilmesine,

7- Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesap edilen 14.400,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine,

8- Re'sen yapılan 630,2TL yargılama giderinden kabul edilen %97,91'sine isabet eden 617,02TL'sinindavalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına, arta kalan 13,18?TL yargılama giderinin davacılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

Dair verilen karar Davacı vekili Av. Ömer YALINKILINÇ ile davalı vekili Av. Mesut AYDIN yüzlerine karşı kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklinde hüküm kurulmakla; mahkememizce verilen karar ve temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan davacı 46480672962 T.C Kimlik Numaralı Murat CENGİZ'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.