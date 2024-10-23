BATMAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/10 Ort. Gid. Satış

Sn. Davalı YILMAZ TİLKİ TC-72*******82

Selahattin ve Fatma oğlu 03/11/1973 doğumlu

Memurluğumuzca satış işlemlerine başlanılan aşağıda tapu bilgileri yazılı taşınmazlar ile ilgili olarak düzenlenen kıymet takdirine ilişkin 17/10/2024 tarihli bilirkişi raporu uyarınca;

Maliklerinden olduğunuz;

Batman İli Beşiri İlçesi Doğankavak Köyü 146 ada 4 parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 107.893,85 TL;

Batman İli Beşiri İlçesi Doğankavak Köyü 139 ada 5 parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 5.660.108,14 TL;

Batman İli Beşiri İlçesi Doğankavak Köyü 146 ada 15 parsel sayılı taşınmazın toplam değerinin 3.958.700,20 TL; Olarak tespit edildiği, davalı olarak YILMAZ TİLKİ payına düşen toplam miktarın 175.362,57 TL olduğu 17/10/2024 tarihli kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporuna karşı 7 gün içerisinde kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiniz ilanen ihtar ve tebliğ olunur.