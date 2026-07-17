T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1-) Bayrampaşa Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde toplanacak “Ambalaj Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanılması”hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 2 (iki) yıl süreli kiraya verilecektir.

2-) Şartname 1.000,00-TL karşılığında Kocatepe Mah. Paşa Cad. No:2/A adresinde bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi İdari Bina 1.kat İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.

3-) İhale;Belediye Encümeni tarafından, Belediye Hizmet Binası 3.Kat Toplantı odasında, 23 Temmuz 2026, Perşembe günü saat 10.30’da düzenlenecektir.

4-) 648.000,00 TL + KDV muhammen bedelle 2 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadar ki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.Maddesine istinaden % 3’ü (19.440,00-TL) tutarında geçici teminat alınması kaydıyla teklifler geçerli kabul edilecektir.

5-) İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER

a-) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek Kişiler)

b-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (Gerçek- Tüzel Kişiler)

c-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d-) Vekaleten katılım olması halinde noter tasdikli vekaletname (Gerçek-Tüzel Kişiler)

e-) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)

f-) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi. Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalı. (Gerçek-Tüzel Kişiler)

g-) Ticaret Sicil Gazetesi örneği (ilk ve son gazete) (Tüzel Kişiler)

h-) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Bayrampaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. (Gerçek-Tüzel Kişiler)

ı-) Yüklenici firma Çevre İzin ve Lisans(Tip 1 veya Tip 2) Belgesini veya belirtilen özellikteki bir tesisle ihale tarihinden önce imzalanmış ve ihale süresi boyunca geçerliliği olan taşeronluk sözleşmesi ( Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.)sunacaktır.

6-) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir.