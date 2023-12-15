BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI
Beşiktaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
Aşağıda özel belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.
SIRA NO
FİRMA İSMİ
ADRESİ
İLGİLİ KANUN MADDESİ
CEZA MİKTARI (TL) / KARAR
KARAR TARİH VE NO
YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE
1
KARIM DAVLETKULOV
GAYRETTEPE MAHALLESİ Fahri Gizden Sokak No:3/17 Beşiktaş/İSTANBUL
5199 Sayılı Kanunun 4. maddesinin (k) bendi
3.642 TL
TEBLİĞ YAZISI:19/06/2023 E-86494786-858-10281857
Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
2
RAMI ATASSI
ABBASAĞA MAHALLESİ Ihlamur Yıldız Caddesi No:37 D:17 Beşiktaş/İSTANBUL
5199 Sayılı Kanunun 4. maddesinin (k) bendi
3.642 TL
TEBLİĞ YAZISI:
05/04/2023 E-86494786-858-9474482
Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü