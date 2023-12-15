Yayınlanma: 15 Aralık 2023

İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI

Beşiktaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özel belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.