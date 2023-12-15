BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİGATI

Beşiktaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özel belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO

FİRMA İSMİ

ADRESİ

İLGİLİ KANUN MADDESİ

CEZA MİKTARI (TL) / KARAR

KARAR TARİH VE NO

YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE

1

KARIM DAVLETKULOV

GAYRETTEPE MAHALLESİ Fahri Gizden Sokak No:3/17 Beşiktaş/İSTANBUL

5199 Sayılı Kanunun 4. maddesinin (k) bendi

3.642 TL

TEBLİĞ YAZISI:19/06/2023 E-86494786-858-10281857

Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

2

RAMI ATASSI

ABBASAĞA MAHALLESİ Ihlamur Yıldız Caddesi No:37 D:17 Beşiktaş/İSTANBUL

5199 Sayılı Kanunun 4. maddesinin (k) bendi

3.642 TL

TEBLİĞ YAZISI:

05/04/2023           E-86494786-858-9474482

Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

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