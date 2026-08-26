BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARLITEPE KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI KİRALAMA İLANI

MAHALLE LOKASYON ADI NİTELİĞİ TAHMIN EDILEN YILLIK BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) İHALE USULÜ DOSYA BEDELI İHALE TARİHİ VE SAATİ Gümüşsuyu Karlıtepe Konaklamasız Orman Parkı T54- Macera Parkuru (14.000,00 M²), T55- Spor Tesisi Destek Binası (100,00 m²) Ve T56 – Kır Lokantası (250,00 m²)” 3.000.000,00 TL (Üçmilyon türklirası) + KDV 900.000,00 TL. (Dokuzyüzbin türklirası) Kapalı Teklif Usulü 10.000,00 TL (Onbin Türklirası 09.09.2026 10:30

Beykoz Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan, yukarıdaki listede Yıllık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli ve ihale tarihleri belirtilen Karlıtepe Konaklamasız Orman Parkı içerisindeki 2. Revize Vaziyet Planında belirtilen “T54- Macera Parkuru (14.000,00 m²), T55- Spor Tesisi Destek Binası (100,00 m²) ve T56 – Kır Lokantası (250,00 m²)” tesislerin, işletmeci tarafından inşa edilerek gelir getirici yerler olarak 10 (0n) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

İsteklilerin;

A- Kanuni İkametgahının olması,

B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C- Gerçek Kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını bildirir.

D-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

1- Gerçek kişi olması halinde varsa ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan sureti.

2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayii Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

3- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1 ve 2’de ki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İmza sirküleri vermesi,

1- Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri (Noter tasdikli) veya beyannamesi

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1 ve 2’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

F- İsteklilerin adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış işleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

G- Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu

H- İhale Şartnamesi ve bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu,

I- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

İ- Kamu tüzel kişiliklerin ise, yukarıdaki (B), (C) ve (F) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

J- Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi,

K- Son on yıl içinde sözleşme kapsamında tamamlanmış ve işletmeye açılmış ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşmeler veya o işe ait faturalar

İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 08 Eylül 2026 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN OLUNUR. / 0 216 444 66 61 (8650)