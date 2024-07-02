BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:00

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 2 (İki) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi hükmü gereğince kapalı teklif verme usulü ile satılacaktır.

Sıra No Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle Ada No Parsel No Mevkii Cinsi Yüzöl- Çümü (m2) Bağımsız Böl. No Arsa Payı Hisse Bulun- duğu Kat Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) (TL) 1 DALYAN 39 7 Atatürk Cad. No:129D Dükkan Bodrum 116,50 Zemin 214,00 Toplam 330,50 A Blok 11 1/30 Tam Zemin + Bodrum 18.000.000,00 540.000,00 2 DALYAN 39 7 Atatürk Cad. No:129C Dükkan 101,80 A Blok 12 1/30 Tam Zemin 8.000.000,00 240.000,00





1. İhale 17/07/2024 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş fiyat teklifi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 gün içerisinde, ihale bedelinin Yüzde Otuzbeşi (%35) ile ihale bedeli üzerinden hesaplanacak olan %6 (yüzde altı) Kati Teminatı, %1 (yüzde bir) nispetinde tellaliye harcı, %0,569 (Binde beş virgül altmış dokuz) nispetinde ihale karar pulu, belediye veznesine veya belediyemizin banka hesabına yatırılması gerekir. İhale bedelinin peşinattan sonraki kalan kısmı ise üç (3) eşit taksit halinde ödenecek olup, birinci taksitin son ödeme tarihi 02.Eylül 2024, ikinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ekim 2024 ve üçüncü taksitin son ödeme tarihi ise 30 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı