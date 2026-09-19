BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/17 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, GÖL mahallesi, KARADERE mevkii, 155 ADA, 70 PARSEL sayılı ZEYTİNLİK vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapu kaydında zeytinlik olarak belirtilmiş ise de; fiili

durumda üzerinde kızılçam, meşe, maki, bakımsız zeytin ve delice bitkilerinin ağırlıklı olarak mevcut olduğu arazi görünümündedir. Taşınmazın bulunduğu yer %30-35 eğimli arazi yapısına sahip olup, zeytin tarımına uygun bir yapısı bulunmaktadır. Taşınmaz ana artere yürüme mesafesindedir. Bodrum Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde yer alan taşınmazbelediye ve alt yapı hizmetlerinden kısıtlı da olsa faydalanabilir durumdadır.

Adresi : Göl Mah. Karadere Mev. 155 Ada, 70 Parsel Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 8.064,32 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plânları

bulunmamaktadır. Aydın-Muğla-Denizli Plânlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plânı Değişikliğinde; TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ/ TURİZM MERKEZİ ALANI - ÖNEMLİ DOĞA ALANI,kısmen 1.DERECE DOĞAL SİT, kısmen 3.DERECE DOĞAL SİT alanı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 33.265.320,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:50

17/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.