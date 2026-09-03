BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/167 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri:Satışa konu taşınmazBursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4210 ada, 16 nolu parselde, 7.291,85 m² tapu alanlı, 36812 / 2187555 arsa paylı ve niteliği ‘’ BETONARME 8 ADET 5 KATLI APARTMAN, YÖNETİM ODASI GÜVENLİK BİNASI, HAVUZ VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS DAİRE olan, B Blok, Bodrum Kat ve Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölümün tamamı olup borçlu şahıs adına kayıtlıdır. Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı:13/11/2012, Beyan; KM ne çevrilmiştir.Satışa konutaşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, Çiftçi Sokak, Koçakkent Balat Sitesi, B Blok, No:5B, İç Kapı No:1 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz sekiz bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 1 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve Web tapu arşivinden elde edilen onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 159,20 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 208,15 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 232,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş Katı; salon, antre-hol, mutfak, banyo-wc, wc, katlar arası merdiven ve balkon mahallerinden, Üst Katı ise; 4 oda, hol, banyo-wc, duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri MERMER kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup bazı hacimlerde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma kısmen yerden ısıtma ve kısmen de panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz altı bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı, kapalı otopark alanı,güvenlik, yüzme havuzu, sosyal donatı alanı, peyzaj alanı ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Faruk Baykal Caddesi ve Çiftçi Sokağa cephe, Sıhhıye Caddesine 170 m ve Selimiye Caddesine ise 220 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 13,75 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadırKıymeti: 14.000.000,00 TL KDV Oranı: %20 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine 1. 2 ve 3. Derece ipotek kaydı İcrai ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:33 Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.