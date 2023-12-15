ÇANAKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

T.C. ÇANAKKALE 04/12/2023 İCRA DAİRESİ

2023/2 İFLAS

ADİ TASFİYE VE 1. ALACAKLILAR TOPLANTISI İLANI

Müflisin Adı:

MÜFLİS: 1- HAN17 OTOMOTİV İNŞAAT HAYVANCILIK GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 1680523232Vergi Nolu, ÇANAKKALE 7528 Ticaret Sicil no'lu /0168052323200013 Mersis No

MÜFLİS: 2- ÇANAKKALE ATAŞLAR YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 2280776847Vergi Nolu, ÇANAKKALE 7951 Ticaret Sicil no'lu / 0228077684700012 mersis nolu

İflasın açıldığı tarih ve saat : 27/04/2023 - 13:42

Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/254 E. 2023/134 K. sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adıyazılı müflisler hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;

1. Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde Çanakkale İcra ve İflâs Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2. Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs

Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3. Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4. 05/02/2024 tarihinde saat 14:00 'de Çanakkale Adliyesi İcra Müdürlüğü Mezat Salonununda ( AZ 026 sayılı salon) MERKEZ/ÇANAKKALE 'de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. 04/12/2023