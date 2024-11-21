Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

Kamulaştırma Sürecine Çağrı ve Uzlaşma Daveti

İlan Metni

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI'NDAN

Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, Kilya mevkiinde Başkanlığımız tarafından yapılması planlanan Ziyaretçi Ana Tanıtım ve Karşılama Merkezi projesi kapsamında kalan taşınmazların kamulaştırılması amacıyla; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlık Makamından 11.09.2024 tarih ve 45647 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Başkanlık Makamından 24.09.2024 tarih ve 46907 sayılı Kamulaştırma Kararı alınmıştır.

Söz konusu kamu yararı ve kamulaştırma kararı doğrultusunda; Çanakkale ili, Eceabat ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, Kilya mevkii 410 ada 18 parsel numaralı taşınmazın 1/5 hisse maliki İsmail oğlu Şerif’in kimlik ve adres bilgilerine; muhtarlık, tapu, nüfus ve jandarma kayıtlarında yapılan araştırma ile ulaşılamamıştır. Bilgileri tespit edilemeyen bahse konu taşınmazın malik veya yetkili temsilcisi veya vefat etmiş ise varisleri (veraset ilamları ile birlikte), bu ilanın yayınından itibaren 15 gün içinde kamulaştırmaya konu olan taşınmazdaki hissenin anlaşarak Başkanlığımıza devri hususunu görüşmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Başkanlığımıza başvuruda bulunulmadığı takdirde söz konusu taşınmazdaki hissenin kamulaştırılması için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi hükümleri doğrultusunda dava açılacağı hususu tebliğ ve ilan olunur.