ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İHALE İLANI

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:00

1 ADET ARSA SATIŞ İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S. No İL İlçesi Mah / Köy Niteliği Ada Parsel Alan (m²) Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi SAATİ 1 İstanbul Silivri Büyük Çavuşlu Arsa 4846 3 4.189,70 22.000.000,00 2.200.000,00 18.12.2024 14.00





1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 18.12.2024 Çarşamba günü saat 14:00’ te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda (Toplantı salonu) dosyada mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Satışı yapılan taşınmazın İhale bedeli ve vergiler peşin olarak ödenecektir.

3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerde ise imza sirküsü vermeleri,

e) İhale doküman satın alma belgesi,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir sicil tasdiknamesini veya noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

g) Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çatalca Şubesi nezdinde bulunan TR02 0001 0001 3009 5221 7650 01 IBAN nolu hesabına yatırılacak nakdi Geçici teminata ait belgeyi, Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.

h) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekâletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

4- İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5-İhale dokümanı 2.000,00 TL karşılığında Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir.

6-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

7- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.