ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2021/1995 Esas
KARAR NO: 2022/2068
DAVALILAR: 3- NURSEL KÖKTÜRK -39*******34 Korucuk Köyü Beycuma Zonguldak
Davacı ÇOLAKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ YAPI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık
yargılaması sonunda;
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
Davanın KABULÜNE,
1- Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Perşembe Köyü, Tuna Mevki, 270 ada 13 parsel, Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Perşembe Köyü, Tuna Mevki, 270 ada 14 parsel, Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Perşembe Köyü, Tuna Mevki, 270 ada 15 parsel ve Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Perşembe Köyü, Tuna Mevki, 270 ada 16 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın varsa hak ve yükümlülükler baki kalmak kaydıyla umuma açık SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.