CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2003/310 Esas

KARAR NO: 2019/386

Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Mahkememizin 23/10/2019 tarih, 2003/310 Esas, 2019/386 sayılı kararı Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2021/10335 Esas, 2023/4560 sayılı kararı ile Onanmasına karar verilmiş olup, Temyiz eden davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından onama kararına karşı 02/01/2024 tarihli karar düzeltme dilekçesinin Abdülcabbar KARABOĞA, Ahmet SERT, Adnan SERT, Ahmet SERT, Ahmet Sert, Zeynep Şenel SERT 'e tebliğinin yapılmış sayılacağı hususu ile,Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 2021/10335 E. 2023/4560 K. sayılı ilamının düzeltilerek Ceyhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin2003/310 E. 2019/386 K. sayılı ilamının düzeltilmesine ve davanın kabulünekarar verilmesinin istenildiği karar düzeltme dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/09/2024