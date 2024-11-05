CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/64 Esas

KARAR NO: 2024/82

Davacı NAZMİ BAHAR tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

1- Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın KABULÜ ile;

-Dava konusuAdana ili, Ceyhan ilçesi, Üçdutyeşilova Mah, 123 parselde davalılar adına kayıtlı bulunan tapu kaydının İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2- Hüküm özetinin İİK md.28 gereği dava konusu taşınmazın bağlı bulunduğu Ceyhan Tapu Sicil Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

3- Alınması gereken 62.144,20 TL harçtan dava açılırken alınan 80,70 TL peşin harcın ve 15.455,36 TL tamamlama harcının mahsubuyla bakiye 46.608,14? TL harcın davalılardan alınarak (her biri ayrı ayrı miras payları oranında sorumlu olmak kaydı ile TL ile sorumlu olmak kaydı ile) HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4- Davacı tarafından yargılama sırasında yapılan 33.184,61? TL yargılama giderinin davalılardan alınarak (her biri ayrı ayrı miras payları oranında sorumlu olmak kaydı ile TL ile sorumlu olmak kaydı ile) alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5- Davacı taraf yargılama sırasında kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği hesaplanan 130.071,18TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak (her biri ayrı ayrı miras payları oranında sorumlu olmak kaydı ile TL ile sorumlu olmak kaydı ile) alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Dair; HMK'nın 341/1. ve 345.maddeleri gereği gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere 25/04/2024 tarihinde karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31.maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın ve Davalı Gülen GÜRSES vekilinin 27/08/2024 tarihli Mahkeme Kararının Kaldırılması yönünde istinaf dilekçesinin yukarıda adı geçen dahili davalı Vasıf KAHRAMAN 'a tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı yönünden kesinleşeceği hususu ile Gerekçeli Kararın ve İstinaf dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.30/10/2024