ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDEN

Yayınlanma: 29 Aralık 2023

ESAS NO: 2018/8 Esas

KARAR NO: 2020/424

Davacı NİYAZİ ÇINAR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce davalı Dilafruz Kasimova'nın yurtiçi adresine davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle

Davanın KABULÜ ile,

1- Aydın ili,Çineilçesi, Kırksakallar mahallesi , C 43 H 41 , BSN 21'denüfusa kayıtlı 25609231334 kimlik nolu Celalve Elif'denolma 02/09/1966 Çinedoğumlu davacı NiyaziÇınarile Tacikistanvatandaşı Kasimova ve Barfi kızı 20/03/1983Duşanbedoğumlu davalı Dilafruz Kasimova TMK nın 166/1 maddesi gereğinceBOŞANMALARINA,

2- Davacı taraf maddi ve manevitazminattalebinden feragat ettiğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

Verilen kararın Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 25/12/2023